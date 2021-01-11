شكرا لقرائتكم خبر عن ديلى ميل: أكثر من 46 ألفا من الأطباء مصابون بكورونا فى بريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير لصحيفة ديلي ميل البريطانية أن نصف الممارسين العامين من الأطباء والتمريض مصابون بفيروس كورونا حيث تخطى عددهم أكثر من 46 الف حالة إصابة مما كان له توابع منها زيادة تأخير طرح لقاح فيروس كورونا.



اصابات اطباء بريطانيا بكورونا

ووفقا لتقرير "ديلى ميل" فإن نصف الموظفين في بعض ممارسات الطبيب العام مريضون بسبب فيروس كورونا حيث تشعر دور الرعاية والعمليات الجراحية والمستشفيات بآثار غياب عشرات الآلاف من الموظفين بسبب إصابتهم بوباء كورونا ، في الوقت الذى تعهدت فيه الحكومة البريطانية بتلقيح 15 مليون مجموعة ذات أولوية عالية بحلول منتصف فبراير وجميع المقيمين في دور الرعاية بحلول نهاية الشهر ، لكن المستويات العالية لغياب الموظفين لها تأثير على القدرة على إجراء اللقاحات ، وفقًا لكبار الأطباء.

وحذر الدكتور تشاند ناجبول ، رئيس الجمعية الطبية البريطانية ، الأعضاء في رسالة من أن أكثر من 46 ألف موظف في المستشفى متوقفون عن العمل حاليًا بسبب الفيروس، وقال إن إعطاء الموظفين في الخطوط الأمامية للقاح هو الطريقة الوحيدة لتقديم برنامج اللقاح لإنهاء الوباء.

وأضاف مارتن مارشال رئيس الكلية الملكية للممارسين العامين ، إنه حتى لو عاد جميع الموظفين إلى ممارسات العمل ، فلن يتمكنوا من تحقيق هدف مليوني ضربة في الأسبوع، قائلا:" ليس لدينا ما يكفي من الموظفين لتقديم برنامج أكبر بكثير في غضون أسبوعين أو ثلاثة أسابيع ، مع الاستمرار في تقديم برنامج التطعيم ضد الإنفلونزا وتقديم الأعمال العادية في الممارسة العامة أيضًا."