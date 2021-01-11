هذه المادة تقتل الخلايا السرطانية عند إضافتها إلى الشاي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 يناير 2021 06:05 مساءً - منذ 56 دقيقة

البرغموت، وهو من الحمضيات ومن قشر هذه الثمرة ويستخرج منه زيت البرغموت الزكي ويستخدم أيضاً في صناعة العطور ولعلاج الاكتئاب ويستخدم لإنتاج الزيوت الأساسية التي تستخدم في إنتاج شاي إيرل جراي، والعطور، وفي صنع الحلويات، ومقاوم للاكتئاب، وهو مساعد للهضم أيضاً.

قال علماء من جامعة كالابريا الإيطالية وجامعة سالفورد البريطانية، إن نبات البرغموت يقتل الخلايا السرطانية.

ووجد الخبراء أن مادتي البروتيريدين والميليتيدين الموجودة في البرغموت تثبط إنزيمات الكوليسترول وتساهم في موت ووقف انقسام الخلايا الجذعية السرطانية.

ولاحظ الباحثون، أنه على عكس عقاقير الستاتين المستخدمة في الطب الحديث، فإن البرغموت ليس له آثار جانبية خطيرة.

ويعتقد العلماء أنه يمكن استخدام البرغموت لصنع عقاقير جديدة غير سامة لمحاربة السرطان، بحسب ما نشر في مجلة “بيوإنيرجيتكس”.

في وقت سابق، أظهرت دراسة أجراها فريق من العلماء في سويسرا فاعلية استخدام البكتيريا المغناطيسية لاستهداف الأورام مباشرة في الأدوية القاتلة للسرطان.