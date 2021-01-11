فلسطين تعتمد لقاح سبوتنيك الروسي للوقاية من كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة عن تسجيل وزارة الصحة اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا "سبوتنيك V"، في إطار ترخيص الطوارئ.

وأضافت في بيان تلقته ”الخليج 365” أن وزارة الصحة تعاقدت مع 4 شركات لتوريد اللقاح من بينها الشركة الروسية، وستبدأ عملية إعطاء اللقاحات حال وصولها بالطواقم الصحية ثم المرضى وكبار السن، حتى تلقيح نحو 70% من أهلنا.

وقال الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل ديميترييف، إن "الجودة العالية والفعالية للقاح سبوتنيك V تجذب اهتماما متزايدا من عدد متزايد من البلدان، مشيرا إلى أن ذلك "سيؤدي إلى توسيع جغرافية تسجيلها وإمداداتها وإنتاجها".

يشار إلى أن فلسطين هي الدولة الأولى في الشرق الأوسط التي تسجل لقاح سبوتنيك، فيما كانت دول الأرجنتين، بوليفيا ،صربيا والجزائر قد سجلت اللقاح في أوقات سابقة.

ولم تسجل إسرائيل اللقاح الروسي دون أن يكون من الواضح موقفها من مروره عبر المعابر الإسرائيلية الجوية او البرية في طريقه الى الأراضي الفلسطينية.

وقد سمحت إسرائيل للقاح "فايزر" و"موديرنا".

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية إنه تم حتى صباح الإثنين تلقيح 1.8 مليون إسرائيليا باللقاح المضاد للفيروس.





وشهدت فلسطين خلال اليومين الماضيين انخفاضا ملحوظا في عدد الإصابات والوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

وجاء الانخفاض إثر القيود التي فرضتها الحكومة الفلسطينية في الأسابيع القليلة الماضية والتي شملت حظر التجول الليلي ومنع التنقل بين المحافظات.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في تقرير تلقته ”الخليج 365” إنها سجلت 12 حالة وفاة و928 إصابة بالفيروس خلال الساعات ال 24 الماضية.

وذكرت أنها سجلت 6 حالات وفاة بقطاع غزة و4 في الضفة الغربية و2 في القدس الشرقية.

وأضافت إنها سجلت 454 إصابة في الضفة الغربية و317 في قطاع غزة و157 بالقدس الشرقية.

ولفتت بالمقابل إلى تسجيل 541 حالة تعاف في قطاع غزة و500 في الضفة الغربية و314 بالقدس الشرقية.

وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، الاثنين، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.4%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 95 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 21 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.