ماليزيا تواجه ارتفاع إصابات كورونا بـ"إغلاق جديد"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال رئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين، الإثنين، إنه سوف تتم إعادة إغلاق 6 ولايات من أصل 13 ولاية في البلاد.

يأتي ذلك في محاولة لصد الارتفاع الأخير في أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقال ياسين إن الإجراءات سوف تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأربعاء وتستمر لمدة أسبوعين.

وسوف يقتصر تحرك الأشخاص في الولايات الـ6 على التنقل في حيز دائرة نصف قطرها 10 كيلومترات من منازلهم، وسيتعين عليهم العمل من المنزل ما لم يتم توظيفهم في خدمة أساسية.

وسيقتصر عمل المطاعم على تقديم الوجبات الجاهزة أو التوصيل إلى جهات خارج المطعم.

يشار إلى أن العاصمة الإدارية بوتراجايا، وكوالالمبور، وهى أكبر مدينة، من بين المناطق التي سيتم وضعها في إغلاق مماثل صارم كما تم تنفيذه من مارس/ أذار إلى مايو/ أيار من العام الماضي.

وسجلت ماليزيا أكثر من 3 آلاف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم واحد للمرة الأولى الأسبوع الماضي، وتضاعف إجمالي عدد الإصابات خلال الشهر الماضي إلى أكثر من 135 ألف حالة، مع 551 حالة وفاة ذات صلة بالفيروس سجلتها وزارة الصحة.



وأكد ياسين أن الزيادة تركت نظام الرعاية الصحية في البلاد "على حافة الانهيار".