928 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين.. وارتفاع الوفيات لـ1759

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ‬أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، الإثنين، تسجيل 928 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت الوزيرة، في بيان صحفي، أن قطاع غزة سجل 317 إصابة من مجمل الحالات الجديدة.



وقال محمد إشتية، رئيس الوزراء خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة الفلسطينية في رام الله: "الإصابات بفيروس كورونا تشهد انخفاضا بسيطا، بفضل الالتزامات والإجراءات، لكن يبقى الالتزام واجبا حتى كسر المنحنى وحصول الجميع على اللقاح".

وأضاف: "نحن متواصلون مع الجهات ذات العلاقة باللقاح وستكلفنا هذه العملية حال إتمامها كاملا حوالي 21 مليون دولار".

وأوضح إشتية أن وزارة الصحة تعاقدت "مع 4 شركات لتوريد اللقاح، ستصل بالتوالي خلال الشهرين القادمين، وستبدأ العملية بالطواقم الصحية ثم المرضى وكبار السن، حتى تلقيح نحو 70% من أهلنا في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس".

وتابع: "ستبحث لجنة الطوارئ العليا الإجراءات الجديدة للأسبوعين القادمين وفق المؤشرات الصحية وتوصيات وزارة الصحة ولجنة الوبائيات".

وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا منذ ظهور الجائحة في مارس/ آذار الماضي بلغ 166895، تعافى منها 149393 وتوفي 1759.