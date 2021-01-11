8 وفيات و633 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الصحية بليبيا، الإثنين، انخفاض أعداد إصابات كورونا بتسجيل 633 إصابة جديدة و8 وفيات، وشفاء 945 حالة، خلال 24 ساعة.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 210 إصابات و719 حالة شفاء، فيما لم تشهد أية حالات وفاة.



وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 105 آلاف و378 شخصًا، بينهم 22 ألفًا و552 حالة نشطة، ووفاة 1589 شخصًا.

