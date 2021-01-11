الجزائر تحدد موعد وصول أولى جرعات لقاح سبوتنيك الروسي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف الناطق الرسمي للجنة رصد فيروس كورونا بالجزائر الدكتور جمال فورار عن وصول أولى جرعات لقاح سبوتنيك الروسي الثلاثاء أو الأربعاء.

ونقلت الإذاعة الجزائرية الرسمية عن فورار قوله إنه ينتظر تسلم 500 ألف جرعة في مرحلة أولى، موضحا أنه بمجرد وصول اللقاح سيتم الشروع في عملية التطعيم.



ولفت إلى أن عملية اقتناء اللقاح التي تتم بين معهد باستور والمختبر الروسي تمر بمراحلها الأخيرة، مشيرا إلى أن تكلفة اقتناء اللقاح قد تتجاوز الـ20 مليار دينار.

وأكد فورار أن الغطاء المالي متوفر في ظل تأكيد رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون أن الأولوية لصحة المواطنين التي لا تقدر بثمن، لافتا إلى أن التطعيم سيشمل كل الولايات، في حين ستمنح الأولوية للولايات التي تشهد ارتفاعا في عدد الإصابات من أجل كسر سلسلة الفيروس.

وأوضح أن السلطات الصحية ستقيم عملية التطعيم في مراحلها الأولى من حيث التخزين، مؤكدا أنه لا يمكن الحصول على جرعات بكميات كبيرة في ظل الضغط والطلب الكبير عليه في الأسواق الدولية.