المركزي العماني يطرح فئات نقدية جديدة.. ما مصير العملات القديمة؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدأت سلطنة عمان اليوم الإثنين، التعامل على أوراق نقدية جديدة طرحها البنك المركزي العماني من عدة فئات.

والفئات النقدية الجديدة، 20 ريالًا و10 ريالات و5 ريالات وريال واحد، ونصف ريال و100 بيسة.

وقال المركزي، في بيان على موقعه الإلكتروني، إن الفئات الجديدة تكون مكمّلة للإصدار السادس من الأوراق النقدية العُمانية الجديدة 2020، الذي بدأ بطرح الورقة النقدية من فئة 50 ريالًا خلال شهر يوليو من العام الماضي.

ونشر المركزي على موقعه الإلكتروني، مواصفات العملات الجديدة ومعالم البلاد المرسومة على العملات، والعلامات الأمنية عليها.

وقال البنك المركزي العُماني، إنه يعمل حاليًا بالتنسيق والتعاون مع البنوك العاملة في السلطنة على تهيئة أجهزة السحب والإيداع الآلي لتتوافق مع الأوراق النقدية الجديدة.

ونشر المركزي على موقعه الإلكتروني، مواصفات العملات الجديدة ومعالم البلاد المرسومة على العملات، والعلامات الأمنية عليها.





وقال البنك المركزي العُماني، إنه سيتم تداول الأوراق النقدية الجديدة كعملات قانونية جنبًا إلى جنب مع الأوراق النقدية المتداولة حاليا.

وفي وقت سابق، أ علن البنك المركزي العُماني أن إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي بنهاية شهر أبريل/نيسان الماضي سجل نموا بنسبة 3.6%، ليبلغ 23.9 مليار ريال عماني.

وأشار البنك المركزي، إلى ارتفاع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قبل البنوك التقليدية والإسلامية وشركات الإيداع الأخرى بنسبة 3.2%، ليصل إلى 26.4 مليار ريال عماني في نهاية شهر أبريل/نيسان الماضي.

وحذر البنك المركزي العماني قبل عدة أسابيع من التعامل على العملات المشفرة، مؤكداً أنه لا يكفل مثل هذه العملات.



