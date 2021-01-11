بوتين يجمع قادة أذربيجان وأرمينيا.. أول لقاء منذ الحرب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - جمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زعيمي أرمينيا وأذربيجان في أول لقاء منذ الحرب بين البلدين في محاولة لحل المشكلات.

ودارت الحرب بين البلدين العام الماضي على إقليم ناغورني قره باغ، وجاء لقاء اليوم الإثنين برئاسة بوتين في محاولة لحل المشكلات التي تهدد بتقويض الاتفاق الذي أنهى الصراع.

وأعلن الكرملين الروسي، الأحد أن لقاءً سيعقد الإثنين في موسكو بين رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، وذلك للمرة الأولى منذ الحرب التي دارت بين البلدين مؤخرا واستمرت 44 يوما.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن بيان للكرملين قوله إن المحادثات، التي ستضم أيضا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي دعا للاجتماع، ستركز على مساعدة سكان المناطق التي شهدت معارك، ورفع العراقيل عن خطوط التعاون الاقتصادي والنقل بين البلدين.

وتوصلت أرمينيا وأذربيجان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية روسية في إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه بينهما، دخل حيز التنفيذ في الـ10 من نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، وذلك بعد معارك استمرت نحو شهر ونصف أدت إلى سيطرة باكو على أجزاء واسعة من إقليم قره باغ، ومقتل أكثر من 5500 جندي من الجانبين.

والإقليم معترف به دوليا كجزء من أراضي أذربيجان لكن الأرمن وكذلك الأذربيجانيين يرون أنه جزء من وطنهم التاريخي وخاض الجانبان حربا أوسع نطاقا في التسعينيات بسبب الإقليم سقط فيها عشرات الآلاف من القتلى.





وعقب ذلك، توصلت روسيا وتركيا بعد محادثات بينهما على إنشاء مركز مراقبة لوقف إطلاق النار في "قره باغ" تشرف عليه قوات البلدين.

وينص إعلان وقف إطلاق النار على توقف القوات الأرمنية والأذربيجانية عند مواقعها الحالية، وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.

كما يتضمن الاتفاق أيضا رفع القيود عن حركة النقل والعبور وتبادل الأسرى بين طرفي النزاع، وعودة النازحين إلى قره باغ برعاية المفوض الأممي لشؤون اللاجئين.