في يوم الطفل الخليجي..أجمل القصائد والأشعار

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 11 يناير 2021 04:36 مساءً -

تحتفل دول الخليج العربي هذه الأيام بيوم الطفل الخليجي، وعلى الآباء أن يمدوا هذه الشريحة العزيزة وهي الطفولة، بمزيد من العناية والاهتمام؛ فليس هناك ما هو أغلى وأثمن من الأطفال فلذات الأكباد التي تسير على الأرض، كما يقال، فهم الثروة الحقيقية، وعليهم نضع الآمال الكبرى والطموحات العظمى، ومعظم الدول تتنافس على تقديم الخدمات للأطفال منذ طفولتهم وحتى ينتهوا من تعليمهم. وعلى رأسها الإمارات، فقد قدمت مراسم خاصة للعناية والاهتمام في يوم الطفل الإماراتي... الطفل العربي عمومًا طفل مميز وذو طبيعة مميزة حباه بها الله..معنا الشاعر إبراهيم خليل الذي انتقى لنا أجمل الكلمات والأشعار بهذه المناسبة العظيمة

شعر عن الطفولة

كنا صغارا نسابق كل الفراشات

تقول الشاعرة السورية " قمر صبري الجاسم "

حينَ كُنا صغاراً نسابقُ كلَّ الفراشاتِ بالعدوِ خلفَ الرياحِ بطيّارةٍ من أملْ

نعتلي عرشَ أحلامنا حينَ كنا صغاراً نهجّي الحياةَ ونلعبُ منْ كانَ يَكذِبُ يرحَلُ عنَّا

وأصدقنا من يصيرُ البطلْ

ومن قصيدة أنشودة البراءة للشاعر" صابر يونس"

: “كريمُ” يا أنشودة البراءةْ ..يا صوت موسم الوضاءة ..يا عطر إيقاع الطفولة الجميلة.. يا نبض قلبين تعانقا وللحياة غرّدا.. ونسَجَا من العبير حلم أيام ظليلة

قصيدة عن يوم الطفل الخليجي

نحن في الدنيا زهور..نحن للكون ضياء

نَحْنُ أَبْنَاءُ الحياة.. نَحْنُ أَحْبَابُ الْإِلَهْ ..نَحْنُ فِي الدُّنْيَا زُهُورٌ.. نَحْنُ لِلْكَوْنِ ضِيَاءٌ

نَحْنُ أَبْنَاءُ الحياة..

كَيْفَ نَشْقَى بِالْحُرُوبِ وَالْمَآسِي وَالْكُرُوبِ؟ أَبْعِدُونَا أَنْقِذُونَا مِنْ حِصَارٍ مِنْ طغاة

نَحْنُ أَبْنَاءُ الحياة..

أَيُّ ذَنْبٍ أَوْ جريرة لِلْبَرَاءَاتِ الصغيرة؟ أَبْعِدُوا الْأَشْبَاحَ عَنَّا حَاكِمُوا كُلَّ الجناة

..نَحْنُ أَبْنَاءُ الحياة

أَيُّهَا الْإِنْسَانُ عُذْرًا هَلْ تَرَى فِي الْحَرْبِ فَخْرًا؟ أَيُّ خَيْرٍ فِي اقْتِتَالٍ يَحْرِقُ الدُّنْيَا لَظَاهْ

..نَحْنُ أَبْنَاءُ الحياة

حُلْمُنَا يَسْمُو الْأَنَامْ ..حُلْمُنَا يَعْلُو السَّلاَمْ.. إِنَّمَا السَّلْمُ سَفِينٌ وَعُبُورٌ للنجاة

.نَحْنُ أَبْنَاءُ الحياة