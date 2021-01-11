انواع رائحة الفم الكريهة ودلالاتها الصحية

بيروت - نادين محمد - ما لا تعرفينه عن رائحة الفم الكريهة أنها لها علاقة بصحة الجسم وهي قد تعني الإصابة ببعض الأمراض العضوية. من هنا نقدم اليك أبرز روائح الفم الكريهة وما هي علاقتها بالجسم ودلالاتها الصحية.





1 رائحة النفتالين



إذا كانت رائحة فمك الكريهة أقرب إلى رائحة النفتالين فهذا يعني أنّك تعانين من التهاب الجيوب الأنفية. فعندما يتكرر حدوث هذه المشكلة يمكن البكتيريا الموجودة في فمك أن تحول بروتينات المخاط إلى إلى مواد سامة تسبب الرائحة. وفي هذه الحالة عليك تناول أدوية مضادة للالتهابات.





2 رائحة الفواكه



قد يصدر عن فمك رائحة تشبه رائحة الفواكه. وفي هذه الحالة قد يشخص الاختصاصي إصابتك بمرض السكّر. فحين تتناولين السكّر عادة فإنه ينتقل من دمك إلى خلاياك حيث يتحول إلى طاقة. لكن في حال عدم حدوث هذه العملية يرتفع مستوى السكّر في دمك فيما تبدأ خلاياك بحرق الدهون من أجل الحصول على الطاقة. وينتج عن هذا تكون مادة حمضية تمنح النفس رائحة أشبه برائحة الفواكه. وفي هذه الحالة لا بدّ لك من الخضوع لفحص سكر.





3 رائحة الحليب



قد تعني هذه الرائحة أنك تعانين من حساسية تجاه اللاكتوز. وهذا يعني أنه لا يمكنك هضم البروتينات الموجودة في منتجات الحليب بشكل صحيح. ولا بدّ من ظهور أعراض أخرى مثل الإسهال والتشنجات المعوية والغازات.



4 رائحة النفايات



قد تصدر عن فمك رائحة كريهة جداً. وهي قد تشير إلى أنّك تعانين من التهاب اللوزتين. ففي هذه الحالة تتجمع فيهما البكتيريا وبقايا الأطعمة مسببة تكوّن كرات بيضاء. إذاً أستشيري الطبيب.





5 رائحة العفن



إذا لاحظت أن رائحة فمك تشبه رائحة العفن، فهذا قد يدل على أنّك تعانين من التهابات رئوية. ولتتخلصي منها لا بدّ لك من أن تسألي الطبيبة وتجري الفحوصات اللازمة.



وصفات مفيدة للتخلص من رائحة الفم الكريهة



-تناولي حبة من الدراق الأصفر قبل حلول موعد الفطور.

-إخفقي كوباً من قطع الجزر المقشر مع نصف كوب من قطع الكوسى ونصف كوب من السبانخ المغسول والمفروم. تناولي نصف كوب من المزيج بعد كل وجبة.

- حضري عصير الدراق والمانغا والغريب فروت. ولهذه الغاية إخفقي قطع حبة من الدراق مع ربع حبة من المانغا وعصير نصف حبة من الغريب فروت ونصف كوب من الماء وأوراق غصنين من النعناع. تناولي كوباً من هذا العصير في منتصف كل يوم.

- ضعي على النار كوباً من الماء مع القليل من أوراق النعناع واتركي المزيج يغلي لمدة 10 دقائق. واشربي كوباً منه بعد كل وجبة.

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