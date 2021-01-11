شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا أغلق «فيسبوك» حسابات كبار المسؤولين الأوغنديين؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

من المقرر أن يتوجه الأوغنديون إلى صناديق الاقتراع في 14 يناير الجاري، لانتخاب الرئيس المقبل للبلاد، فضلاً عن ممثلي البرلمان والحكومة المحلية.

وقال موقع فيسبوك اليوم الاثنين، إنه أغلق حسابات تخص مسؤولين بالحكومة الأوغندية متهمين بالسعي للتلاعب قبل انتخابات الخميس.

كما قال كيزيا أنيم أدو، رئيس الاتصالات في منطقة إفريقيا الجنوبية على فيسبوك: «قمنا هذا الشهر بإزالة شبكة من الحسابات والصفحات في أوغندا شاركت لاستهداف النقاش العام قبل الانتخابات».

ويقال إن فترة الحملة الانتخابية في البلاد تميزت باستخدام العنف ضد أنصار المعارضة.

في منتصف ديسمبر، دعت منظمة العفو الدولية أوغندا إلى وضع حد للانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان قبل الانتخابات العامة والرئاسية المقبلة.

ويُذكر أن الانتخابات القادمة بأوغندا سوف تشهد مواجهة الرئيس يويري موسيفيني، الذي يحكم البلاد منذ عام 1986، ضد العديد من المنافسين، بما في ذلك المغني روبرت كياغولاني، المعروف باسم بوبي واين، الذي تم اعتقاله ثم إطلاق سراحه في نوفمبر بسبب انتهاك مزعوم لـ قواعد COVID-19 في أوغندا.