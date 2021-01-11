بعد عام من الصمود.. أرخبيل ميكرونيزيا يسجل أول إصابة بكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصل فيروس كورونا إلى أرخبيل ميكرونيزيا في المحيط الهادئ، الإثنين، بتسجيل أول إصابة بعدما كان من آخر الدول التي نجت من الوباء.

ونقل موقع "يورونيوز" عن الرئيس ديفيد بانويلو قوله إن الخبر "مقلق" بالنسبة إلى الأرخبيل الذي يبلغ عدد سكانه 100 ألف نسمة، مضيفا أن الشخص المصاب تحت مراقبة دقيقة.

وقال الرئيس ديفيد بانويلو في كلمة متلفزة: "لهذا السبب، يجب على جميع المواطنين التزام الهدوء. لا داعي للهلع لأن الوضع تحت السيطرة".

وكشف أن المصاب وزملاءه بقوا على متن السفينة الراسية في بحيرة، ويخضع للمراقبة المستمرة.. وبقيت المدارس والكنائس والمتاجر مفتوحة.

واستطاعت دول جزر المحيط الهادئ أن تحمي نفسها من الوباء إذ قررت في وقت مبكر إغلاق حدودها رغم الكلفة الباهظة لهذا الإجراء على اقتصاداتها التي تعتمد بشكل كبير على السياحة، وتم اعتماد هذا النهج الحذر بسبب ضعف أنظمة المستشفيات في هذه البلدان وارتفاع معدل انتشار السمنة ومشاكل القلب بين سكانها.