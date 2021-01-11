الوضع الوبائي "دقيق جدا".. مستويات "مقلقة" لكورونا في تونس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصف عضو لجنة مكافحة كورونا ومدير معهد باستور في تونس، الهاشمي الوزير، الوضع الوبائي بالبلاد بـ"الدقيق جدا".

وقال الهاشمي إن أعضاء اللجنة العلمية سيجتمعون لتقييم الوضع والتقدم بمقترحات إلى الحكومة لكسر حلقات العدوى وسرعة تفشي الفيروس.



وزادت سرعة تفشي الفيروس ضمن الموجة الثانية من الوباء التي تجتاح تونس، إلى مستويات مقلقة مع تخطي معدل الحصيلة اليومية خلال الأسبوع الأخير حاجز 2500 إصابة يومية باستثناء الحصيلة اليومية المعلنة في تحديث وزارة الصحة الأحد والتي تجاوزت 1700 إصابة.

وبلغ عدد الوفيات 5215 منذ بداية تفشي الوباء في فبراير/ شباط الماضي.

وقال الهاشمي إن الحكومة كانت وقعت اتفاقا للحصول على مليوني جرعة من لقاح فايزر الأمريكي في الربع الثاني من العام الجاري، ولكن هناك أيضا مساع للحصول على لقاح آخر يرجح أن يكون في فبراير/ شباط الماضي .

وتشهد أقسام الإنعاش في المستشفيات ضغطا كبيرا وبلغ بعضها طاقة استيعابه القصوى.