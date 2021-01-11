تقشر اليدين.. أحدث أعراض كورونا "طويلة الأمد"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توجد العديد من الأعراض التي يمكن أن تظهر لدى الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ويمكن أن تستمر بعض هذه الأعراض على المدى الطويل.

ويجد بعض الأشخاص أنفسهم يعانون مما يعرف بـ"كوفيد-19 طويل الأمد" ويواجهون أعراضا دائمة ومضاعفات جديدة بعد شهور من إصابتهم الأولى.



وكلما مر الوقت زاد عدد المرضى الذين أبلغوا عن علامات غريبة لعدوى سابقة بفيروس كورونا، ومؤخرا، أبلغ بعض مرضى كوفيد طويل الأمد عن عرض مزعج جديد وهو "تقشر اليدين".

وبحسب موقع "ياهوو" الأمريكي، يقول أطباء وعلماء يعملون على دراسة لأعراض كوفيد-19 من مستشفى ماساتشوستس العام، ومدرسة هارفارد تي إتش تشان للصحة العامة، وكينجز كوليدج لندن، وكلية الطب بجامعة ستانفورد، إن تقشر اليدين يمكن أن يكون نتيجة لأنواع متعددة من الطفح الجلدي المرتبط بكوفيد-19.

ويمكن أن يظهر طفح الشرى (المعروف أيضا باسم خلايا النحل) في وقت مبكر من الإصابة بعدوى كوفيد-19، وقد يبدأ الشرى بحكة شديدة في راحة اليد، ما قد يؤدي إلى تقشرها.

ومع ذلك، يمكن أن يكون طفح جلدي آخر مرتبطا بكوفيد-19، يعرف باسم الشرث أو تورم الأصابع، والذي كان نادرا نسبيا قبل ظهور فيروس كورونا المستجد، ويظهر على شكل نتوءات حمراء وأرجوانية على أصابع يد أو قدم مرضى كوفيد-19، وعندما يتعافى الشرث، ربما تتقشر الطبقات العليا من الجلد حيث كانت النتوءات الأرجوانية.

وأشارت دراسة نشرت في "المجلة الدولية للأمراض الجلدية" سبتمبر/ أيلول الماضي، إلى أن المتعافين من كورونا يمكن أن يعانوا من استجابات جلدية بعد فترة طويلة من بداية الإصابة بالفيروس.

وأوضحت إستر فريمان، باحثة رئيسية في سجل الأمراض الجلدية لكوفيد-19، أن هذه التغيرات الجلدية ربما تكون على الأرجح علامات التهاب طويل الأمد وربما تكون استجابات مناعية مستمرة للفيروس. مضيفة: "لم نفهم بعد سبب أو كيفية حدوث هذا، لكن الجلد مثير للاهتمام على وجه خاص لأنه نافذة لما يحدث داخل الجسم".