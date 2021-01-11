شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة البريطانية: السلالة الجديدة لكورونا معدية بشكل أكبر لتكاثرها فى الحلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة أجرتها هيئة الصحة العامة في إنجلترا وجامعة برمنجهام البريطانية أن السلالة الجديدة من الفيروس التاجي معدية بنسبة 70 % أكثر من الأصلية لأنها تتكاثر بشكل أسرع في الحلق، ووجد العلماء أن المسحات المأخوذة من أنف وحنجرة مرضى كورونا بأحدث سلالة ، والمعروفة باسم B117 ، كانت تحتوي على "حمولات فيروسية عالية'' مقارنة بالعينات المأخوذة من المرضى الذين يعانون من السلالة الأصلية.

وبحسب جريدة "دايلي ميل" البريطانية فقد تم اكتشاف مستويات أعلى من كورونا في المواد التي تم جمعها على مسحات من مرضى سلالة B117، مما يشير إلى حالة أكثر خطورة من الفيروس ، ودليل على سبب انتقال الفيروس بسهولة أكبر.

وقال مايكل كيد ، الذي قاد الدراسة ، لصحيفة The Mirror إن النتائج يمكن أن تساعد في تفسير كيفية تضاعف السلالة في كل شخص يصيبه ، لكنه قال إنه "من الصعب تحديد '' سبب انتشار الفيروس بالسرعة التي ينتشر بها.

وتنص الدراسةعلى ما يلي: "من الواضح أن الأحمال الفيروسية الأعلى المستمدة من عينات [المتغير الجديد، المشار إليها بهدف غير قابل للاكتشاف من الجين S الفيروسي] يمكن أن تحدد مدى عدوى الأشخاص، وبالتالي القدرة من الفيروس للانتقال.

وأضافت أن عينات البديل الجديد "شهدت زيادة في الحمل الفيروسي النسبي بين 10 و 1000 ضعف" مقارنة بعينات الفيروس الأصلي.

ومع ذلك ، تؤكد الدراسة أنها غير قادرة على وضع سبب زيادة انتقال العدوى بالكامل على المتغير الجديد، نظرًا لعوامل أخرى يمكن أن تنشر الفيروس بسرعة أكبر بما في ذلك "العوامل السلوكية البشرية".

وتم الإعلان عن السلالة الجديدة للفيروس ، الذي يحتوي على بروتين "سبايك"' متحور في الخارج مما يجعله أفضل في غزو الجسم ، يعود إلى شخص ما في بريطانيا في سبتمبر ، والذي يُعتقد أنه أول حالة له في أي مكان في العالم.

وحذر علماء مدرسة لندن للصحة في ديسمبر من أن المتغير قد يكون له معدل انتقال أعلى بكثير من سابقه لدرجة أن عمليات الإغلاق لن تكون قادرة على إيقافه أكثر من مضاعفة أعداد الوفيات بحلول يونيو.