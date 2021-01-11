اكتشاف انزيم يؤثر على انتشار الفيروس التاجي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 يناير 2021 12:17 مساءً - منذ 20 دقيقة

آخر تحديث: 11 - يناير - 2021 11:58 صباحًا

أفادت صحيفة “مركور” الألمانية ان علماء الألمان من جامعة توبنغن توصلوا إلى استنتاج مفاده بأن الفيروس التاجي لا يمكن أن يتكاثر في جسم الإنسان من دون إنزيم “غوانيلات كيناز” (GK1 ).

وقد وضع العلماء نموذجا كمبيوتريا لتكاثر الفيروس التاجي، فاتضح أن الفيروس يجبر الخلية عند دخوله فيها على إنتاج بعض المواد التي تساعد في انتشار العدوى. أما إنزيم GK1 فيعتبر من أهمها. وبعد أن استطاع العلماء سحب الإنزيم من جسم الإنسان مؤقتا توقف فورا تكاثر الفيروس.

وحسب زعم العالم، أندرياس دريغر، فإن صحة الإنسان لا تتوقف بشكل مباشر على وجود إنزيم “غوانيلات” في جسمه. لذلك فمن الممكن وقف إنتاجه مؤقتا، وذلك بحسب “نوفستي”.