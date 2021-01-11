إليك أسباب انتفاخ البطن

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 يناير 2021 12:17 مساءً - يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة انتفاخ البطن، وفي الغالب يكون ناتجا عن عدم إتمام عملية الهضم بالشكل الصحيح .

تناولت مجلة “فرويندين” معاناة بعض الأشخاص من انتفاخات البطن مع الشعور بالمغص والانزعاج.

وأوضحت المجلة الألمانية أن هذه الانتفاخات قد ترجع لعدة أسباب، منها:

1. الحساسية من بعض الأطعمة

هناك بعض الأطعمة، التي لا يتم هضمها بسهولة، بل إنها تسبب في حدوث استجابة تحسسية تختلف من شخص لآخر مثل عدم تحمل اللاكتوز، وهو ما يعني تجنب اللبن ومنتجاته.

2. متلازمة القولون العصبي

على الرغم من عدم معرفة أسباب متلازمة القولون العصبي حتى الآن، إلا أن المشكلات النفسية والضغط العصبي يمكن أن يؤدي إلى تفاقم هذه المشاكل المعوية.

3. عدم ممارسة الرياضة بانتظام

بفضل الحركة يتم تحفيز عملية الهضم ويمكن التخلص من الغازات بشكل أسرع.

4. كمية كبيرة من الطعام

يعمل تكديس الطعام في المعدة على إبطاء عملية الهضم، ولذلك فإنه من الأفضل تناول عدة وجبات صغيرة موزعة على مدار اليوم بدلا من الوجبات الكبيرة.

5. مشاكل مع البكتريا المعوية

يمكن أن تؤدي اضطرابات المعدة أو تناول المضادات الحيوية أو العدوى المعدية المعوية إلى الإضرار بالفلورا المعوية الصحية لصالح البكتيريا غير المرغوب فيها.

6. الأكل بسرعة

عند بلع الطعام بسرعة تدخل كميات كبيرة من الهواء إلى المعدة، ولذلك يجب على المرء أخذ وقته في مضغ الطعام وبلعه، وهو ما يساعد المعدة على هضم الطعام بسهولة أكبر.

7. التقلبات الهرمونية

يمكن أن تحدث انتفاخات البطن مع الدورة الشهرية، عادة قبلها أو خلالها أو أثناء الحمل، ويؤثر التغيير الهرموني أيضا على عملية الهضم ويجعل الأمعاء بطيئة.

8. اضطرابات الجهاز الهضمي الأخرى

يمكن أن ترجع انتفاخات البطن الشديدة والمؤلمة لأسباب أكثر خطورة، مثل الالتهاب المزمن في البنكرياس أو وجود مرض في الأمعاء.