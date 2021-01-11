13علامة على حساسية الطعام يجب عدم تجاهلها أبدًا

بيروت - نادين محمد - هل تعاني أنت أو أحد أفراد أسرتك من عدم تحمل الطعام؟ أصبحت الحساسية وعدم تحمل الطعام أمرًا شائعًا هذه الأيام. إن العلامات الخارجية لحساسية الطعام ليست أكثر من جهاز المناعة لديك، حيث يقوم بالدفاع خاصة و أن جسمك يعتبر الطعام ضارًا وليس مغذيًا.

تعتبر منتجات الألبان من أكثر الأطعمة التي تسبب التحسس لدى الكثيرين؛ يعاني حوالي سبعة بالمائة من الأطفال من فرط الحساسية التي تصيب نظامهم، وبعضها يمكن أن يكون خطيرًا. لحسن الحظ، يمكن لمعظم الأطفال التغلب على هذه المشاكل الصحية أثناء نموهم ويمكنك تعلم تعديل نظامك الغذائي من خلال إجراء تعديلات بسيطة.

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عندما يتعلق الأمر بعدم تحمل الطعام، فإن أكثرها ملاحظة هي اللاكتوز، وهو أحد مكونات منتجات الألبان. يذكر المعهد الوطني للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى أن هناك أكثر من 68 مليون شخص يعانون من عدم تحمل اللاكتوز على مستوى العالم.

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إليك ثلاث عشرة علامة على عدم تحمل الطعام

إذا كنت تعانين من حساسية تجاه الطعام، فإن تناول أي شيء مسبب للحساسية يسبب لك أشياء مثل الطفح الجلدي والإسهال وضيق التنفس وآلام الصدر وتورم الشعب الهوائية. يمكن أن تحدث الحساسية المفرطة إذا كانت حساسية الطعام شديدة، ويمكن أن يتسبب رد الفعل التحسسي هذا في حدوث فشل كامل في النظام. يمكن أن تنغلق مجاري الهواء لديك، وقد تعانين من انخفاض في ضغط الدم.

على الرغم من أنها ليست شديدة، يمكن ملاحظة عدم التحمل مع الأعراض التالية:

1. الانتفاخ والتشنج.

2. الإسهال والإمساك.

3. التعب.

4. التهاب المفاصل.

5. الصداع النصفي.

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6. الحموضة المعوية.

7. آلام المفاصل.

8. ضيق التنفس.

9. العصبية.

10. الطفح الجلدي.

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11. آلام في المعدة.

12. القيء.

13. سيلان الأنف.



ما الذي يسبب الحساسية تجاه الطعام؟

تحدث حساسية الطعام إذا كانت والدتك أو والدك يعانيان من حساسية تجاه طعام معين كمنتجات الألبان مثلاً، فبمجرد تناوله يبدأ الجسم على الفور الشعور بالتحسس والهستامين، ويمكن أن يؤثر على الجهاز التنفسي، بل على القلب والجلد والجهاز الهضمي.

كل هذا يتوقف على مكان إطلاق الجسم للهستامين. فإذا أطلقه جسمك في جلدك، فسوف تصاب بأشياء مثل الطفح الجلدي الشديد. ومع ذلك، إذا تم إطلاقه في الجهاز الهضمي، فسوف تقضي اليوم في الشعور بالتلبك المعوي.

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