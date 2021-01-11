شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أطعمة تحارب الشيخوخة المبكرة وتحافظ على البشرة.. البروكلى والكركم والتوت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - العادات الغذائية السليمة تجعلك تتمتع بصحة جيدة والحفاظ على مستوى اللياقة البدنية فى ظل الإجراءت الإحترازية للوقاية والحماية من عدوى فيروس كورونا وفقًا لتقرير موقع "healthline".

وأشار التقرير إلى أن هناك 5 أطعمة جيدة يمكنك الاعتماد عليها إذا كنت تريد اتباع نظام غذائى صحى لإنقاص الوزن ومحاربة الشيخوخة المبكرة والحفاظ على مستويات الطاقة مرتفعة والشعور بالشبع لفترة أطول.

1- التوابل (الكركم)

تقول أخصائية التغذية لولا بيجز، إن التوابل من الأشياء المهمة لنظام غذائى صحى، وركزت الضوء على فوائد (الكركم) الذى يحتوى على مضادات الأكسدة والالتهابات ويساعد فى مقاومة الشيخوخة المبكرة، كما أنه مفيد جدًا للجلد، حيث يعمل على تجديد الخلايا ويعزز الدورة الدموية ويسمح بتوصيل العناصر الغذائية للجلد، وتشير الدراسات الحديثة إلى أن الكركم يلعب دورًا كبيرة فى فقدان الوزن.

2- الخضروات (بروكلى)

نعلم جيدًا أن النظام الغذائى الغنى بالخضروات مفيد جدًا لصحة الجسم، حيث أن تناول نوع واحد على الأقل من الخضار يوميًا يحافظ على نظامك الغذائى كما يعطيك بشرة نقية ومشرقة، مثل البروكلى حيث أنه يحتوى على العديد من الفيتامينات والمعادن المفيدة لصحة الجلد بما فيها فيتامينات أ و سى بجانب الزنك، ويعتبر البروكلى طعامًا جيدًا إذا كنت تبحث عن انقاص الوزن لأنه غنى بالكربوهيدرات والألياف، كما يمنع الإمساك ويحافظ على مستويات السكر بالدم.

3- الدهون الصحية (الأفوكادو)

يعتبر الأفوكادو من أفضل العناصر التى تحتوى على دهون صحية تضيفها إلى نظامك الغذائى، فهو يحتوى على مضادات الأكسدة لمحاربة الشيخوخة ومفيد جدًا للحفاظ على صحة الدماغ وزيادة التركيز العقلى، كما يعتبر مصدر رائع لفيتامين هـ الذى يساعد فى الحفاظ على ترطيب الجلد، كما يحتوى على نسبة عالية من الألياف.

4- التوت

يعتبر التوت مصدرًا جيدًا لفيتامين سى، حيث أن التوت ذو اللون الغامق مثل الكرز يحارب الشيخوخة لاحتوائه على مضادات الأكسدة، كما أنه قليل السعرات الحرارية وهو مفيد جدًا لخفض نسبة الكوليسترول بالدم.

5- الأسماك

الأسماك الزيتية تساعد فى الوقاية من الالتهابات، مثل السلمون والماكريل والسردين الغنية بأحماض أوميجا 3 و6 الدهنية والتى تفيد البشرة وتمنحك نمو شعر صحى، وأشارت دراسة حديثة إلى أن تناول الأسماك أفضل من اللحوم الحمراء إذا كنت تريد إنقاص وزنك.