في يوم الطفل الخليجي: تعرفي على حقوق الطفل السعودي

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 11 يناير 2021 10:42 صباحاً - انضمت المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية حقوق الطفل بموجب المرسوم الملكي رقم م-7 وتاريخ 16-4-1416هـ الموافق 11-9-1995م مع التحفظ على جميع المواد التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية، وقد أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها المنعقدة في 20-11-1989م الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، ولذلك تقدم لك " الخليج 365" عرضاً سريعاً لأهم حقوق الطفل السعودي التي أقرتها المملكة كالآتي بعد إنشاء الجمعية الوطنية السعودية للطفولة، وبعد أن تم تم إصدار نظام حماية الطفل، فتعرفي معنا عزيزتي الأم على أهم حقوق الطفل السعودي في يوم الطفل الخليجي.

تعريف الطفل في المملكة العربية السعودية

الطفل السعودي

هو كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه، وبلوغ هذه السن هو الذي يؤهل للانخراط في العمل في القطاع الحكومي، والأهلي

أهم حقوق الطفل السعودي

حقه في التعليم

حق الطفل السعودي في التعليم واللعب، ومزاولة الأنشطة، والمشاركة في الحياة الثقافية في المملكة.

حق الطفل السعودي في التعبير عن رأيه بحرية.

حق الطفل السعودي في أن يحصل على الحماية من كل أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو الجنسية أو الإهمال أو الاستغلال والاتجار به.

حقوق الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في السعودية

حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة

ومن هذه الحقوق حق التعليم والتدريب والانخراط في المجتمع بغض النظر عن سبب إعاقته أو طبيعتها وأن يتمتعوا بكافة الحقوق التي يتمتع بها غيرهم من الأطفال طبقاً للمادة ٢٣ من الاتفاقية، بالإضافة إلى حقه في حمايته من الاستغلال الاقتصادي أو من أداء أي عمل يرجح أن يكون خطير أو ضار بصحة الطفل أو بنموه سواءً العقلي أو البدني أو المعنوي أو الاجتماعي.

حقوق الطفل السعودي الصحية

اقر العالم حقوق الطفل الصحية

ومن هذه الحقوق حق الطفل في توفير الرعاية الصحية والوقائية، وحقه في استكمال تطعيماته الصحية الواجبة وأيضاً يعتبرالسماح بقيادة المركبة دون السن النظامي اهمالاً للطفل طبقاً للنظام ويعتبر مخالفاً للنظام كل من يستغل الطفل في التسول.

حقوق الطفل الفاقد للعائلة

توفير العائلة البديلة