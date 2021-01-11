طرق تنظيف انف الرضيع

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 11 يناير 2021 10:42 صباحاً - جدول المحتوى طرق فعالة لتنظيف أنف طفلك تنظيف أنف الطفل باستخدام بخاخ محلول ملحي للأنف تنظيف أنف طفلك باستخدام حقنة ذات لمبة مطاطية استخدام شفاطات الأنف لتنظيف أنف طفلك مطاط لاستخدام حقنة ذات لمبة مطاطية ومضخة للأنف طرق تنظيف الأنف الأخرى لطفلك شفط البلعوم الأنفي طرق تنظيف أنف الرضيع، مشكلة تواجه بعض الأمهات وبالأخص الأمهات لأول مرة، البعض يتخوفن من الإضرار بأنف الطفل، لذلك التقت الخليج 365 نت بالدكتور مختار فتحي أخصائي الأطفال وحديثي الولادة؛ ليخبرنا عن طرق تنظيف أنف الرضيع بدون الإضرار به.

1. طرق فعالة لتنظيف أنف طفلك

انسداد الأنف

يمكن أن يكون سبب انسداد الأنف هو البرد أو الإنفلونزا أو العدوى الخفيفة أو تراكم المخاط أو تغير الطقس. في بعض الأحيان، يمكن أن يجف المخاط الزائد ويسد الممر الأنفي. قد نرغب في التحقق مما إذا كان هناك شيء ما يعلق في أنفه أو أنه احتقان أنفي حقيقي.

أسهل علاج لانسداد الأنف للأطفال الرضع هو تنظيف تجويف الأنف عن طريق جعل الطفل يعطس لطرد المخاط. هذا ممكن عندما يكون الطفل أكبر سنًا. في حالة الرضع، سيكون عليك مساعدتهم على إزالة الانسداد باستخدام منظف الأنف للأطفال.

2.تنظيف أنف الطفل باستخدام بخاخ محلول ملحي للأنف

انسداد الأنف

الخيار الأكثر أمانًا لتنظيف الأنف للرضع والأطفال الصغار هو استخدام رذاذ الأنف الملحي. سوف يساعد على ترقيق المخاط وتخفيف الاحتقان وتنظيف الأنف.

كيفية استخدام بخاخ محلول ملحي للأنف؟

ضعي الطفل على ظهره وإمالة الرأس للخلف قليلاً. يمكنك استخدام وسادة للمساعدة في تثبيت رأسه للخلف.

ضغط قطرتين إلى ثلاث قطرات من محلول ملحي للأنف في كل منخر. انتظري لمدة 30-40 ثانية.

إذا خرج بعض الرذاذ من الأنف، امسحيه برفق بقطعة قماش ناعمة أو منديل.

اقلبي الطفل جانبًا أو على بطنه ودعي أنفه يستنزف. امسحي بقطنة نظيفة.

إذا لامست وجه أو عيون الطفل أثناء الرش، فلا تقلقي. امسحيها برفق.

يمكنك أيضًا صنع الماء المالح لأنف الطفل في المنزل.

قومي بغلي كوب من الماء النظيف والمصفى.

أضيفي ربع ملعقة صغيرة من ملح الطعام إلى الماء الساخن واخلطيها جيدًا.

بردي المحلول الملحي لدرجة حرارة الغرفة.

قومي بتخزين المحلول في زجاجة رذاذ نظيفة. يمكنك أيضًا استخدام قطارة نظيفة.

استخدميه ثلاث إلى أربع مرات في اليوم أو حسب الحاجة.

استخدمي أو تخلصي من المستحضر بعد ثلاثة أيام.

يمكنك عمل محلول معتدل للرضع وآخر أقوى قليلاً للأطفال الصغار.

3. تنظيف أنف طفلك باستخدام حقنة ذات لمبة مطاطية

تنظيف انف الرضع

يمكنك استخدام محقنة للأطفال لتنظيف أنوفهم. إنها مصنوعة خصيصًا لخياشيمهم الصغيرة.

اجعلي الطفل في وضعية الجلوس. استخدمي الوسائد للدعم.

قومي بعصر الهواء خارج لمبة شفاط المخاط للأطفال.

مع الاستمرار في الضغط، أدخلي الطرف برفق في فتحة أنف الطفل، مع الحرص على عدم التعمق.

حرري الضغط للسماح للمخاط بالتدفق.

نظفي بصيلة المخاط.

كرري مع فتحة الأنف الأخرى.

قومي دائمًا بتنظيف لمبة الشفط للطفل قبل الاستخدام وبعده.

4. استخدام شفاطات الأنف لتنظيف أنف طفلك

شفاط الانف

تعتبر شفاطات الأنف أكثر كفاءة وأقل توغلاً وأسهل في الاستخدام مقارنة بالمحقنة اللمبة. وهي تتألف من فوهة، وقطعة من أنبوب طويل وناعم، وقطعة فم للشفط. يمكنك أيضًا التحقق من شفاط الأنف الذي يعمل بالبطاريات أو شفاط الأنف الإلكتروني للأطفال المتاح عبر الإنترنت أو في المتاجر المتخصصة.

كيفية استخدام شفاط الأنف لتنظيف أنف الطفل:

ضعي الطفل على ظهره.

استخدمي 2-3 قطرات من محلول الأنف الملحي، وتحققي مما إذا كان يزيل الاحتقان.

إذا لم يكن تنظيف الممر الأنفي كافيًا، ففكري في استخدام الشفاط.

اختبري الشفط بوضع الشفاط في متناول يدك.

ضعي طرف فوهة الشفاط في فتحة أنف الطفل وقطعة الفم في فمك.

قومي بمص الفوهة بلطف وسيخرج المخاط من أنف الطفل إلى الفوهة. تجنبي العدوى لأنها قد تسبب التهاباً أو نزيف أنسجة الأنف.

قومي بإزالة الفوهة في الاتجاه الهابط.

سيحميك الفلتر الموجود في الأنبوب من استنشاق أي جراثيم أو مخاط.

استخدمي مرتين أو ثلاث مرات في اليوم. يمكن أن يؤدي الإفراط في الاستخدام إلى تلف بطانة الأنف أو تهيجها.

اغسلي وعقمي يديك ومعداتك قبل الاستخدام وبعده.

5. نصائح لاستخدام حقنة ذات لمبة مطاطية ومضخة للأنف

الطفل

في حين أن هذه المنتجات آمنة للاستخدام كمزيل لمخاط للأطفال، يجب عليك اتخاذ بعض الاحتياطات.

اختاري الحجم المناسب للطرف لإدخاله في فتحة أنف الطفل الصغيرة.

قومي دائمًا بتنظيف وتعقيم الجهاز قبل الاستخدام وبعده.

لا تستخدمي أكثر من مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم أو عدة أيام متتالية. استشيري طبيب الأطفال إذا استمر الاحتقان لفترة طويلة أو تكرر بشكل متكرر.

قومي بتخزين الجهاز في مكان نظيف.

استخدميه برفق لتجنب تلف فتحات الأنف الحساسة للطفل.

6 . طرق تنظيف الأنف الأخرى لطفلك

جفاف الأنف

يجب تنظيف أنف طفلك بانتظام أثناء الاستحمام عن طريق تنظيف المنطقة المحيطة بالأنف برفق باستخدام كرة قطنية أو منشفة ناعمة مبللة بالماء الدافئ. لا تدخلي أي شيء في فتحتي الأنف لتجنب الأضرار المحتملة لبطانة الأنف.

ارفعي رأس الطفل أثناء النوم

يمكن أن يؤدي رفع الرأس قليلاً إلى تخفيف انسداد الأنف والمساعدة في التنفس. بالتناوب، ضعي منشفة ملفوفة أسفل رأس الطفل. سيوفر هذا الراحة للطفل في وقت القيلولة. تأكدي من حصوله على قسط كبير من الراحة للمساعدة في التعافي.

جربي استنشاق البخار

يمكن أن تساعد الرطوبة والدفء في تخفيف الاحتقان. يمكنك تشغيل دش ساخن وترك البخار يتراكم في الحمام. اجلسي مع الطفل في البخار لفترة. سيساعد هذا في ترقق المخاط وتخفيفه وإزالة الاحتقان. يمكن أن تساعد زيادة تناول السوائل أيضًا.

استخدام المبخر أو المرطب

يمكن أن يكون الهواء الجاف هو سبب جفاف الأنف. إذا كنت في مكان يميل إلى أن يكون فيه طقس جاف، فاستمري في جهاز ترطيب. يمكن أن توفر الرطوبة في الهواء الراحة من الاحتقان. يمكن أن يكون هذا مفيدًا بشكل خاص في الشتاء.

في معظم الحالات ، يمكن تنظيف مجرى الأنف في غضون أسبوع أو أسبوعين في المنزل باستخدام الطرق المذكورة أعلاه. استشيري طبيب الأطفال إذا:

لم يظهر الطفل أي تحسن بعد تجربة هذه العلاجات المنزلية.

اعتقدتِ أن هناك شيئًا عالقًا داخل أنف الطفل.

استمر الطفل في المعاناة من انسداد الأنف على المدى الطويل، والذي قد يكون بسبب الحساسية أو حمى القش.

7. شفط البلعوم الأنفي

الطفل

جفاف الأنفيتم ذلك بواسطة أخصائي طبي أو معالج تنفسي أو طبيب إذا:

لا يتم تحرير المخاط بواسطة محقنة بصيلة أو شفاطة أنف.

الطفل لديه تنفس غير طبيعي.

الطفل غير قادر على الرضاعة والتنفس في وقت واحد.

في هذا الإجراء، يتم استخدام المياه المالحة لترطيب وتخفيف المخاط الجاف. يتم إدخال أنبوب شفط رفيع متصل بجهاز شفط برفق في فتحتيْ أنف الطفل حتى يلامس الجزء الخلفي من الحلق. هذا يسبب السعال ويجلب المخاط إلى مؤخرة الحلق. يتم إجراء الشفط لتنظيف المخاط، وبمجرد أن يختفي، يتم سحب الأنبوب برفق من فتحة أنف الطفل. يتم تكرار الإجراء كما هو مطلوب. قد يؤدي الشفط المتكرر إلى نزيف خفيف في الأنف أو تورم داخل الأنف. في مثل هذه الحالات، يمكن استخدام أنبوب شفط جديد أو أنبوب شفط أصغر. جفاف الأنفيجب أن يكون استخدام العلاجات المنزلية البسيطة فعالاً في معظم الحالات للمساعدة في تخفيف انسداد أنف طفلك. إذا لم تتحسن الحالة، ففكري في استخدام رذاذ الأنف أو الشفاطة. في حالة استمرار المخاط، استشيري طبيب الأطفال في أقرب وقت ممكن.