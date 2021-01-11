بيروت - نادين محمد - لا بد لي من ان اتحدث عن تجربتي مع الملح الخشن للتخسيس. فقد اختبرتها بنجاح وتمكنت من خلالها من تحقيق هدفي وهو نحت الجسم والتخلص من الدهون التي تراكمت لسنوات لدي في البطن والارداف تحديداً. وتعرفت الى هذه التجربة مصادفة بعد التقيت اختصاصية تغذية صديقة صديقتي واخبرتني الكثير عن فوائد هذا المكون ومنافعه. ولهذا شعرت بالحماس وقررت خوض تجربتي مع الملح الخشن للتخسيس وكانت ناجحة ومذهلة. ولهذا اردت ان اتشاركها مع الجميع. لكن اشدد على انه من الافضل عدم تطبيقها قبل استشارة الاختصاصيين منعاً لحدوث اي اعراض جانبية او اي اضرار.

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ما دفعني الى بدء تجربتي مع الملح الخشن للتخسيس هي الفوائد الكثيرة التي يمكن ان يعود بها هذا المكون على الجسم. فقد اخبرتني الاختصاصية انه يحتوي على نسبة مرتفعة من سولفات المغنيزيوم ولهذا عرفت لمَ يتم استخدامه كثيراً في المنتجعات المخصصة لتقديم العلاجات الصحية للشاخاص الذين يعانون من تشنج العضلات والسمنة. ومما قالته لي ايضاً انه يساعد الجسم على الاسترخاء كما ينفع استخدامه لخسارة الوزن وخصوصاً في حال تراكم الدهون الصعبة في اماكن مثل البطن والارداف والفخذين.

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وسألتها عما اذا كان هذا الملح يساعد على نحت الجسم بسرعة كبيرة فأجابت بأنه يساهم في منع اكتساب الوزن وفي حرق السعرات الحرارية الزائدة شرط ان يتم مع استخدامه تطبيق برنامج حياتي وغذائي صحي. ولهذا نصحتني باستخدامه من حين الى آخر من خلال تذويبه في ماء حوض الاستحمام الدافئ.

واضافت انه يعمل ايضاً على تخليص الجسم من السموم التي تتجمع فيه وتسبب العديد من الامراض وانه الحل المناسب لمشكلة احتباس الماء في الجسم مع ما يصاحبها من شعور بالتورم والانتفاخ والانزعاج.

طريقة الاستخدام

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من اجل خسارة الوزن وحرق دهون الجسم علمت ان افضل طريقة لاستخدام الملح الخشن هي وضع كمية كافية منه في حوض الاستحمام المليئ بالماء الدافئ. وقد فعلت هذا بالفعل بشكل منتظم واستلقيت في كل مرة في الحوض لمدة 15 دقيقة. وشعرت بعد هذا بالكثير من الارتياح وكان علي تكرار العملية من مرتين الى 3 مرات اسبوعياً لكي احث جسمي على التخلص من الدهون الصعبة التي تتراكم في البطن والفخذين. وبالطبع كان علي في كل مرة زيادة كمية الملح المضاف الى ان اصل الى كوبين كاملين.

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وجربت ايضاً طريقة اخرى لاستخدام هذا الملح من اجل انقاص الوزن. وهي طريقة لا يحبها الكثيرون وتقوم على اذابة ملعقة صغيرة منه في كوب من الماء الفاتر وشربه يومياً في الصباح بعد الاستيقاظ من النوم وقبل حلول وجبة الفطور. لكن كان علي الانتباه جيداً. فبحسب الاختصاصية من الممكن ان يسبب تناول هذا المزيج بعض المشاكل ومنها الاسهال والغثيان. الا انني لم اعان من هذه الاضطرابات وواظبت على فعل هذا مع اتباع نظام غذائي صحي يقوم على تناول المأكولات المحضرة منزلياً والخالية من الدهون والسكر المضاف. وركزت لهذا على تحضير الاطعمة المشوية او المسلوقة من دون اضافة الكثير من الملح اليها. كما استبدلت الحلويات بالفاكهة والخضار. وكان علي تذكر شرب كمية كبيرة اي ليترين او 8 اكواب من الماء يومياً. كذلك لم اتردد في القيام بالتمارين الرياضية وخصوصاً المشي وركوب الدراجة الكهربائية وغير ذلك. وهكذا حققت الكثير من الفوائد من خلال تجربتي مع الملح الخشن للتخسيس ونسف الدهون وانقاص الوزن.

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