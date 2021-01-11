موعد جديد لمهمة "الصحة العالمية" في الصين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة الصينية، الإثنين، أن فريق منظمة الصحة العالمية سيبدأ مهمته في البلاد، الخميس.

وكان من المفترض للفريق أن يزور الصين، الأسبوع الماضي، للتحقيق في منشأ وباء كورونا المستجد (كوفيد- 19).



وتعد هذه الزيارة في غاية الحساسية لبكين الحريصة على عدم تحمل أي مسؤولية في انتشار الوباء الذي أودى بأكثر من 1,9 مليون شخص عبر العالم.

وألغيت الزيارة في اللحظة الأخيرة الأسبوع الماضي لعدم استكمال التصريحات الضرورية للفريق.

وقالت وزارة الصحة في بيان مقتضب: "بعد المناقشات، سيتوجه فريق خبراء منظمة الصحة العالمية إلى الصين اعتبارا من 14 يناير/كانون الثاني لبدء تحقيقاتهم. وسيجرون بحوثا مشتركة بالتعاون مع علماء صينيين حول أصول كوفيد-19".

ويأتي الضوء الأخضر بعد عام من إعلان أول وفاة في الصين جراء ما كان في ذلك الوقت فيروساً غامضاً.

ونجحت الصين في القضاء إلى حد كبير على المرض.