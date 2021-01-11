كورونا حول العالم.. "قفزة" بإصابات الصين و133 ألف وفاة في المكسيك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تواصل دول العالم إجراءاتها الاحترازية وتدابيرها الوقائية لاحتواء فيروس كورونا المستجد وكبح جماحه.

وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء أن عدد الإصابات بلغ 90 مليونا و693 ألفا و590 إصابة، فيما سجل العالم مليونا و943 ألفا و173 وفاة، حتى الإثنين.



وبلغ عدد المتعافين من الفيروس 64 مليونا و813 ألفا و856 متعافيا، ونستعرض فيما يلي آخر إحصائيات الفيروس حول العالم..

12497 إصابة جديدة في ألمانيا

قال معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد بواقع 12497 إصابة ليرتفع إجمالي الحالات إلى مليون و921024.

وكشف إحصاء المعهد رصد 343 وفاة جديدة جراء الفيروس وبهذا يصل إجمالي الوفيات إلى 40686.





الصين تسجل أكبر زيادة يومية لإصابات كورونا منذ 30 يوليو/ تموز

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إن البر الرئيسي الصيني شهد أكبر زيادة يومية لإصابات فيروس كورونا منذ أكثر من 5 أشهر إذ تستمر زيادة الإصابات في إقليم خبي المحيط بالعاصمة بكين.

وأضافت اللجنة في بيان أن إقليم خبي سجل 82 إصابة من أصل 85 إصابة محلية، الأحد، وأن إقليم لياونينج سجل إصابتين بينما سجلت بكين إصابة واحدة. كما سجلت البلاد 18 إصابة جديدة لوافدين من الخارج.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات اليومية 103 وهو الأعلى منذ 30 يوليو/ تموز عندما سجلت البلاد 127 إصابة.

ووصل إجمالي الإصابات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني إلى 87536 بينما ظل إجمالي الوفيات دون تغيير عند 4634.





10 آلاف إصابة جديدة في المكسيك

سجلت وزارة الصحة المكسيكية 10003 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و502 وفاة، مما يرفع العدد الإجمالي في البلاد إلى مليون و534039 إصابة و133706 وفيات.

وتقول الوزارة إن العدد الفعلي للإصابات والوفيات أكبر بكثير على الأرجح من الرقم المعلن.





469 وفاة جديدة في البرازيل

قالت وزارة الصحة البرازيلية، الأحد، إنها سجلت 29792 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و469 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتشير بيانات الوزارة إلى أن إجمالي الإصابات في البلاد تجاوز 8.1 مليون بينما بلغ إجمالي الوفيات 203100 منذ ظهور الوباء.



