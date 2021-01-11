5 إضافات تجعل الشاي مشروبا "سحريا".. تحسن المذاق وتزيد الفائدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعد مشروب الشاي وخاصة في هذه الأيام الباردة من أفضل ما يمكن تقديمه للجسم.

ولزيادة فائدة الشاي هناك بعض الإضافات التي تحسن من مذاقه وتزيد من فائدته نستعرضها فيما يلي نقلا عن وكالة الأنباء الألمانية..



العسل

عسل النحل ليس له تأثير سلبي على نسبة السكر في الدم ومستويات الأنسولين إذا تم تناوله باعتدال، ويمكن لعسل النحل أن يخفف أعراض البرد والإنفلونزا، وكذلك التهاب الحلق أو الحنجرة، ويساعد مزيج العسل والشاي أيضا على إنقاص الوزن وتنظيف البشرة ومكافحة الالتهابات.





زيت جوز الهند

يحتوي زيت جوز الهند على مزيج فريد من الأحماض الدهنية، ويساعد في فقدان الدهون ويحسن الوظائف الإدراكية، وهو مفيد جدا للسيدات الحوامل.





زيت اللافندر

يعتبر زيت اللافندر من أكثر الزيوت المستخدمة على نطاق واسع، ليس فقط لرائحته الرائعة، ولكنه أيضا يخفف من مشاكل الروماتيزم والجهاز الهضمي ويساعد على الاسترخاء ويقلل من التوتر ويخفف من الصداع.





القرفة

تعمل القرفة على تعزيز فقدان الوزن، وتقوية جهاز المناعة، وتخفيف تقلصات الدورة الشهرية، وتحارب الالتهابات والإنفلونزا العامة، والالتهابات والأمراض المزمنة، وتشتهر القرفة أيضا بخصائصها المخفضة لنسبة السكر في الدم.





الزنجبيل

يساعد الزنجبيل الجسم على امتصاص العناصر الغذائية التي يحتاجها، وتخفيف آلام المعدة والقولون العصبي، وتحسين الهضم والدورة الدموية، وتعزيز فقدان الوزن. ويمكن لشاي الزنجبيل أن يهدئ المعدة، وخاصة عند السيدات الحوامل.



