شكرا لقرائتكم خبر عن 4 خطوات يحتاجها المريض قبل زراعة الكبد..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زراعة الكبد هو إجراء جراحي يزيل الكبد الذي لم يعد يعمل بشكل صحيح (فشل الكبد) ويضع بدلًا منه كبد سليم من متبرع متوفى أو جزء من كبد سليم من متبرع حي، وحسب ما ذكره موقع مايو كلينك الأمريكيmayoclinic ، يعتبر الكبد هو أكبر عضو داخل الجسم ويؤدي العديد من الوظائف الحاسمة.

وعادة ما يُحتفَظ بزرع الكبد كخيار علاجي للأشخاص المصابين بمضاعفات كبيرة بسبب مرض الكبد المزمن في مراحله النهائية، قد يكون زرع الكبد أيضًا خيارًا علاجيًّا في حالات نادرة من الفشل المفاجئ لكبد سليم سابقًا.

وزرع الكبد من متبرع حي هو بديل لانتظار توفر الكبد من متبرع متوفى، يمكن زراعة الكبد من متبرع حي لأن الكبد البشري يتجدد ويعود إلى حجمه الطبيعي بعد فترة وجيزة من الاستئصال الجراحي لجزء من العضو.

وتعتبر زراعة الكبد خيارا علاجيا للأشخاص المُصابين بفشل الكبد ممَّن يصعب السيطرة على حالتهم باستخدام أنواع العلاج الأخرى، ولبعض الأشخاص المُصابين بسرطان الكبد.

ويمكن أن يحدث فشل الكبد بسرعة أو عبر فترة زمنية طويلة. يُطلَق على فشل الكبد السريع الذي يحدث في غضون أسابيع، اسم فشل الكبد الحاد. فشل الكبد الحاد هو حالة غير شائعة تحدث عادةً نتيجة مضاعَفات أدوية معينة.

وعلى الرغم من أن زراعة الكبد قد تعالج فشل الكبد الحاد، فهي تُستخدَم في أغلب الأحيان في علاج فشل الكبد المزمن، يحدث فشل الكبد المزمن ببطء على مدار شهور وسنوات.

سواء كنت تنتظر كبدًا متبرَّعًا به أو تمت بالفعل جدولة عملية الزرع، احرص على البقاء بصحة جيدة، أن تكون بصحة ونشاط قدر استطاعتك يمكن أن يجعلك على الأرجح جاهزًا لجراحة الزرع عندما يحين الوقت قد يساعد هذا أيضًا في تسريع التعافي من الجراحة وقبل زراعة الكبد عليك إتباع 4 خطوات كالتالى:

1:تناول الأدوية حسب الوصفة.

2:اتبع إرشادات ممارسة الرياضة ونظامك الغذائي.

3:حافظ على جميع المواعيد مع فريق الرعاية الصحية الخاص بك.

4:شارك في الأنشطة الصحية، بما في ذلك الاسترخاء وقضاء الوقت مع العائلة والأصدقاء.