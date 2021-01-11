شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى السرطان.. كيف تحمى نفسك من الإصابة بفيروس كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزداد خطورة الإصابة بفيروس كورونا لدى محاربى السرطان، حيث تتفاقم معاناتهم الصحية بخلاف رحلة المرض المريرة من لمحاربة الأورام داخل أجسادهم التي أنهكها المرض، يعانوا أيضًا من أعراض الفيروس التاجى التي قد تودى بمضاعفات خطيرة، طبقًا لتقرير نشر في موقعويب إم دي WebMD.

وكشف التقرير عن أن مرضى السرطان يكونوا أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، نظرًا لأن العديد من أنواع السرطانات تؤثر على عمل جهاز المناعة بالجسم، حتى يعانى المتعافين من السرطان من جهاز مناعى غير قادر على محاربة الجراثيم مثل الأصحاء.

وأوضح التقرير أن السرطانات تؤثر على أعضاء معينة مثل الرئتين أو الكلى، وعندما لا تعمل أعضائك بشكل جيد، فإن جسمك يواجه صعوبة في محاربة الجراثيم والالتهابات، لذا فهم أكثر عرصة للإصابة بالفيروس.

ومن أبرز التحديات التي تواجه مرضى السرطان عند اصابتهم بالفيروس التاجى، هو مدى خطورة تناول العلاج الخاص بهم ومدى تفاعله مع الفيروس، خاصة للذين يخضعون الى العلاج الكيميائي وزرع نخاع العظام، ما يكون لديهم تأثير على جهاز المناعة لديك، ويعانون من تراجع عدد الخلايا البيضاء داخل الجهاز المناعى الأمر الذى يسهم في دخول الجراثيم إلى الجسم ويساعد على انتشار العدوى أيضا.

وأكد التقرير أن عند اصابتك بفيروس كورونا ستكون أمام خيارين بمواصلة العلاج الكيمائي او التوقف عنه حتى يخف تأثير الفيروس، فقد تتمكن من تأخير العلاج لفترة.

وتكون من أبرز الأمور الخطيرة التي تعرقل طريق مرضى كورونا والسرطان معا هو تدهور حالتهم الصحية في ظل وجود جهاز مناعى ضعيف غير قادر على مواجهة الفيروس، مما يعنى تعرض المصابين إلى مضاعفات خطيرة تتمثل في صعوبة بالتنفس وغيرها من الأعراض الحادة.

وأشار التقرير إلى كيفية الحماية من الإصابة بالفيروس لمرضى السرطان، من خلال عدة توصيات:

1.لا تغادر المنزل إلا عند الضرورة القصوى.

2.اغسل يديك كثيرًا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل.

3.عندما تكون بالقرب من اشخاص عليك ترك مسافة 6 أقدام على الأقل بينك وبينهم.

4.قم بتنظيف وتطهير الأسطح التي تلمسها كثيرًا ، مثل المناضد ومقابض الأبواب ومفاتيح الإضاءة والهواتف .

5.لا تلمس عينيك أو أنفك أو فمك.