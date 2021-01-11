شكرا لقرائتكم خبر عن 12 فائدة لـ حبة البركة على صحة الجسم والبشرة والشعر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تحتوى حبة البركة على نسبة عالية من العناصر والخصائص التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض، كما ان لها دوركبير فى تعزيز صحة الجهاز المناعى ومقاومة العدوى، وحسب ما ذكره موقع verywellhealth هو موقع يتضمن 12 خبيرا صحيا، فإن هناك فوائد عديدة لحبة البركة وهى:

فوائد حبة البركة

1:تحتوى حبة البركة على بعض المواد الطبيعية والخصائص التى تساعد على تخفيف أعراض الربوعن طريق توسيع القصيبات للسماح بتدفق الهواء إلى الرئتين.

2:تساعد حبة البركة على تخفيف احتقان الأنف وسيلان الانف والحكة والعطس والسعال.

3: حبة البركة لها خصائص مضادة لارتفاع ضغط الدم ، مما يساعد في خفض ضغط الدم، والحفاظ على صحة الجسم.

4:نظرا لاحتواء حبة البركة على كمية عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم والجهاز المناعى ، كما تحد من خطر الاصابة بالفيروسات والعدوى.

5:تحتوى حبة البركة على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات التى تحد من خطر الاصابة بالامراض السرطانية المختلفة ومنها سرطان"الثدى،المثانة، عنق الرحم، البروستاتا، الكلى".

6:ينصح بتناول حبة البركة لتخفيف ألم المعدة وعلاج مشاكل الجهاز الهضمى من التهابات وقرح .

7:له دور فعال فى علاج الصداع النصفي وتسكين الألم.

8:يساعد تناول حبة البركة على زيادة تدفق حليب الأم، وذلك لاحتوائه عى الخصائص الهامة لزيادة حليب الثدى.

9:يمكن ان تساعد حبة البركة على تخفيف الألم الناتج عن اضطرابات الدورة الشهرية.

فوائد زيت حبة البركة للبشرة والشعر

1:يحتوى زيت حبة البركة على العديد من الخصائص والفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة البشرة وعلاج الالتهابات والاكزيما.

2:يساعد زيت حبة البركة على علاج حب الشباب والتخلص من البثور السوداء بالبشرة.

3:يعمل على تعزيز صحة الشعر وعلاج التساقط والتلف.