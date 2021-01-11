صحة ورشاقة

المكسيك تسجل أول إصابة بفيروس كورونا المتحور

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الإثنين 11 يناير 2021

أعلنت المكسيك، الأحد، تسجيل أول إصابة بالسلالة المتحورة من فيروس كورونا، والتي أعلنت عنها بريطانيا.

 

وذكرت وزارة الصحة المكسيكية في بيان أن الإصابة توثق شكلا جديدا من المخاوف بشأن تفش جديد للفيروس في البلاد.

 

وقد ضرب الفيروس دول أمريكا اللاتينية بمعدل مرتفع عالميا، وقد أطلقت عدد من الدول، بينها المكسيك، حملات التطعيم ضد كوفيد-19، في وقت يسود فيه قلق في أوروبا من السلالة الجديدة من الفيروس التي تم رصدها في المملكة المتحدة والتي اكتشف أنها سريعة العدوى.

 

وبعد ساعات فقط من تلقي الجرعات الأولى من لقاح فايزر-بايونتيك، أطلقت المكسيك وتشيلي وكوستاريكا حملات تطعيم.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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