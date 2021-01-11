المكسيك تسجل أول إصابة بفيروس كورونا المتحور

محمد الفلاح - الإثنين 11 يناير 2021

أعلنت المكسيك، الأحد، تسجيل أول إصابة بالسلالة المتحورة من فيروس كورونا، والتي أعلنت عنها بريطانيا.



وذكرت وزارة الصحة المكسيكية في بيان أن الإصابة توثق شكلا جديدا من المخاوف بشأن تفش جديد للفيروس في البلاد.

وقد ضرب الفيروس دول أمريكا اللاتينية بمعدل مرتفع عالميا، وقد أطلقت عدد من الدول، بينها المكسيك، حملات التطعيم ضد كوفيد-19، في وقت يسود فيه قلق في أوروبا من السلالة الجديدة من الفيروس التي تم رصدها في المملكة المتحدة والتي اكتشف أنها سريعة العدوى.

وبعد ساعات فقط من تلقي الجرعات الأولى من لقاح فايزر-بايونتيك، أطلقت المكسيك وتشيلي وكوستاريكا حملات تطعيم.