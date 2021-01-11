شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تهديد الواتساب.. تعرف على تطبيق Signal البديل الأمثل لبرامج المحادثات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خلال الأيام الماضية، تطلب منك الموافقة على تحديث سياسة الخصوصية الخاصة بتطبيق واتس اب WhatsApp، وبالطبع في الغالب وافقت على هذه الشروط من غير قراءة، أما إذا قمت بقراءتها فستعرف أنه سيكون أمام المستخدمين حتى 8 فبراير 2021 لقراءة الشروط الجديدة والموافقة عليها، وإذا لم يقبل المستخدمون الشروط الجديدة فسيتم حذف حساب واتساب الخاص بهم.

وتشمل الشروط الجديدة: جمع البيانات المالية الخاصة بالمستخدمين والاندماج بشكل أفضل مع مجموعة منتجات فيسبوك، ومنح صلاحية أكبر مع الأنشطة التجارية بالاضافة إلى الصلاحيات الاخرى القديمة حيث يجمع تطبيق واتس اب الكثير من البيانات مثل: عنوان IP الخاص بك ورقم الهاتف وصورة حسابك وطريقة استخدامك للتطبيق مثل المجموعات التي انضممت إليها وتفاعلك مع الآخرين وغيرها الكثير من البيانات، وهذا يعني أن هذه جميع هذه المعلومات وأكثر سيتم مشاركتها مع جميع منتجات فيسبوك والتى تشمل الانستجرام وربما منتجات أخرى.

وأثارت الشروط الجديدة من المستخدمين والمدافعين عن الحقوق الشخصية مما دفع العديد من الخبراء إلى ترشيح برامج محادثات أخرى اعتمادا على الخصوصية وتشفير البيانات، ويعتبر برنامج سيجنال Signal أحد الخيارات الرئيسية لبرامج المحادثات لتمتعه بالعديد من المزيا، ونال استحسان وترشيحات العديد من الخبراء.

ما هو تطبيق سيجنال Signal؟ ومتى بدأت وزادت شهرته؟ وما هي مميزاته؟

هو تطبيق مراسلة أو محادثات مثل الوتساب وهو مفتوح المصدر عكس الواتساب ومدعوم من مؤسسة غير ربحية وبدأ المستخدمين بمعرفة التطبيق بشكل كبير حول العالم عندما أعلن إدوارد سنودن عميل وكالة الأمن القومى السابق منذ سنوات أن تطبيق Signal هو تطبيقه الذي يستخدمه في المحادثات لانه يشفر البينات ولا يخزنها ويتيح لك حذفها ومن هنا بدأت شهرته، ثم تبعته المفوضية الاوروبية بعد فترة بعد ان نصحت موظفيها باستخدام التطبيق وبانه احد التطبيقات الآمنة للتواصل بين موظفي المفوضية، ومنذ أيام ومع شروط الواتساب الجديدة، غرد إيلون ماسك، مؤسس شركة تيسلا وأغني رجل في العالم حاليا، باستخدام التطبيق وأعاد نشر تغريدته المدير التنفيذي لتويتر ليقوم آلاف المستخدمين بتحميل التطبيق خلال الأيام الماضية كبديل لتطبيق الواتساب.

ويدعم تطبيق Signal ميزة التشفير، ويعمل على جميع أنظمة التشغيل الاكثر انتشارا فهو متاح لأنظمة أندرويد وiOS ووويندوز وmacOS وlinux، ويوفر المكالمات الصوتية والمرئية، مثله مثل واتساب.

يعتبر تطبيق Signal البديل الأفضل لتطبيق واتساب لأنه التطبيق الأكثر أمانًا بين جميع تطبيقات التراسل الأخرى، حيث إنه تطبيق مفتوح المصدر، ويحظى بدعم منظمة البرمجيات (Open Whisper Systems) وهي مؤسسة غير ربحية.

يدعم التطبيق ميزة التشفير من طرف إلى طرف لتأمين محادثاتك، بحيث لا يمكن لأي شخص حتى الشركة المطورة للتطبيق نفسه قراءة رسائلك أو الاستماع إلى مكالماتك.

مبدأ اساسي للتطبيق هو الحفاظ على الخصوصية لأن كل البيانات الشخصية التي يصل إليها هي رقم هاتفك، ولا يحاول ربطه بهويتك.

يتيح لك تطبيق Signal تخزين نسخة احتياطية من رسائلك وجميع ملفاتك على جهازك في مجلد وليس في خدمة التخزين السحابي أو في خدمة جوجل درايف مثل تطبيق واتساب.

في النسخ الاحتياطي يتم تشفير بياناتك برمز مكون من 30 رقمًا، ولاستعادة النسخة الاحتياطية يجب وضع هذا الرمز كاملا.