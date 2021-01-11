شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لعلاج مشكلة تساقط الشعر حال الإصابة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعاني بعض المرضى من تساقط الشعر بشكل كبير بسبب جائحة فيروس كورونا، فعلى الرغم أن تساقط الشعر هو أمر طبيعياً حيث تتساقط ما يقرب من 50 إلى 100 خصلة يوميًا ، ولكن فقدان المزيد من الشعر أمر يدعو إلى القلق.

ووفقا لتقرير موقع "Thehealthsite"، يعاني الناس من مجموعة من الأعراض المميزة على ما يبدو ، بما في ذلك نوبات تساقط الشعر، ولكن قد يكون محيرًا للأفراد الأصحاء أن يفهموا السبب الدقيق للمشكلة.

كما اتضح ، فإن الخيط الوحيد الذي يربط كل ذلك هو الإجهاد المزمن. لكن مرضى الفيروس التاجي قد يعانون أيضًا من تساقط الشعر بعد الإصابة.

تساقط الشعر بعد عدوى كورونا

ووفقا لأطباء الأمراض الجلدية "يمر الشعر بدورة نمو، ويمكن أن يكون الشعر في طور التنامي أو مرحلة النمو عندما تكون جذور الشعر قوية ومرحلة أخرى عندما يتساقط الشعر عادةً ".

الحالة ، التي يشار إليها باسم تساقط الشعر الكربي ، هي شكل من أشكال تساقط الشعر المؤقت الذي يحدث عادةً بعد صدمة أو حدث صادم، أو مع فقدان الأشخاص لوظائفهم ، وعدم قدرتهم على رؤية أسرهم والمرور بوقت عصيب - بطبيعة الحال ، أدت هذه التغييرات الجذرية في نمط الحياة إلى قدر هائل من التوتر.

و"بعد أي إجهاد للجسم ، بما في ذلك عدوى كورونا ، قد تدخل موجات الشعر في مرحلة التساقط ، وقد يكون هناك تساقط كبير للشعر، ويبدأ هذا عادةً بعد حوالي 2-3 أشهر من الإصابة بفيروس كورونا وقد يستمر لمدة 6-9 أشهر، بعد ذلك ، يلاحظ الناس عادة انتعاشًا تدريجيًا ".

كيف يمكنك التحكم في تساقط الشعر

إذا كنت تعاني من تساقط الشعر طوال فترة الوباء، فأنت لست وحدك، لكن الخبر السار؟ أنه يمكن عكس تساقط الشعر الناتج عن تساقط الشعر الكربي، وفيما يلي بعض الطرق التي اقترحها الخبير لمواجهة المشكلة.

حافظ على مستويات التوتر تحت السيطرة

تعد إدارة الإجهاد الناجم عن فيروس كورونا أمرًا حيويًا لوقف تساقط الشعر، ومن المرجح أن يكون تساقط الشعر قابلاً للعكس ، ولكن إذا كنت تضغط ، فقد تزيد المشكلة سوءًا

ابحث عن نقص التغذية وعلاجها

تناول المكملات التي تحتوي على البيوتين والزنك وبعض الأحماض الأمينية والببتيدات لأنها قد توفر فوائد، يمكنهم إبطاء تساقط الشعر بعد شهرين من بدء تناول المكملات

استمري في غسل شعرك بالشامبو وتمشيطه لأن هذه ليست أسباب تساقط الشعر.