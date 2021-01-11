شكرا لقرائتكم خبر عن 4 خطوات لتقليل خطر الإصابة بعدوى المسالك البولية..منها أكل التوت البرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التهاب المسالك البولية هو عدوى تصيب أي جزء من الجهاز البولي والكلى والحالب والمثانة والإحليل،، كما تعتبر النساء أكثر عرضة للإصابة بعدوى المسالك البولية أكثر من الرجال، ونظرا لأن العدوى التي تصيب مثانتك مؤلمة ومزعجة، يحذر الأطباء من تجاهل التهاب المسالك البولية والسماح لها بالتجذر حيث يمكن أن تحدث عواقب وخيمة إذا امتد التهاب المسالك البولية إلى الكلى، لذا نقدم خلال السطور التالية أبرز 4 خطوات لتقليل خطر الإصابة بعدوى المسالك البولية وفقا لتقرير نشر فى شبكة تايمز ناو الهندية - timesnownews وهي:

أكل التوت البري

من المفيد أكل التوت البرى، وإذا لم يكن متوفرا، فاشرب عصير التوت البري، وهو سائل يحتوي على مضادات الأكسدة ويطرد السموم وكذلك البكتيريا، سيكون تناول التوت البري أكثر فائدة لأنه يمنحك فوائد التوت والألياف التي يمكنك البناء عليها بشرب كمية كافية من الماء.

استخدام المناديل بعد دخول مرحاض

إذا كنت تستخدم مناديل المرحاض، يساعد القيام بذلك بعد التبول وبعد حركة الأمعاء على منع البكتيريا الموجودة في منطقة الشرج من الانتشار إلى المهبل والإحليل وتجنب احتمال وصول البكتيريا المسببة للعدوى إلى الجهاز البولي.

احذرالعطور فى المناطق الحساسة

يمكن أن يؤدي استخدام بخاخات مزيل العرق أو غيرها من منتجات التجميل، مثل الغسول والمساحيق، في منطقة الأعضاء التناسلية إلى تهييج الإحليل، لا تقم بطرد المخاط من المسالك البولية باستخدام الدش المهبلي أو نفاثات الماء، هذه البطانة المخاطية تحمي من البكتيريا الضارة وتحافظ على تزييت المسار.





استخدام المضادات الحيوية بحذر

يمكن أن تنقذ المضادات الحيوية الأرواح عند الحاجة، ولكن عندما لا تكون بحاجة إليها، لا تستخدمها، لأنها تقتل البكتيريا الجيدة والسيئة على حد سواء.