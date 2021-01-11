شكرا لقرائتكم خبر عن 5 طرق لحماية مرضى القلب من عدوى كورونا.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد انتشار جائحة كورونا هناك قلق كبير على أصحاب الأمراض المزمنة نظرا لمناعتهم الضعيفة وخصوصا مرضى القلب حيث يعمل القلب والرئة معًا في الجسم للحفاظ على الأوكسجين، وعندما تتأثر الرئة بمرض تنفسي مثل فيروس كورونا فقد يتأثر القلب أيضًا.

وحسب ما ذكره موقع المركز الطبي بجامعة ميريلاند في بالتيمور بالولايات المتحدة umms ،إذا كنت تعاني من أي شكل من أشكال أمراض القلب والأوعية الدموية، فيجب أن تكون أكثر حذرًا بشأن فيروس كورونا، وممارسة التباعد الاجتماعي والطرق الأخرى لمنع نفسك من الإصابة بالفيروس.

وقد يكون بعض مرضى القلب أكثر عرضة للإصابة بالمرض ، وقد يكون البعض أكثر عرضة للمضاعفات إذا أصيبوا به، بالإضافة إلى ذلك يمكن أن يتسبب الفيروس في تلف عضلة القلب أو الأوعية الدموية ، مما يؤدي إلى مشاكل خطيرة.

وقد يكون لدى كبار السن أنظمة استجابة مناعية أضعف مما يعرضهم لخطر الإصابة بالعدوى، بينما يجب على هؤلاء المرضى اتخاذ احتياطات إضافية والاستمرار في تناول أدويتهم، ما لم ينصح الطبيب بخلاف ذلك، المرضى الأصغر سنًا الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم فقط قد لا يكونون أكثر عرضة بشكل ملحوظ مقارنة بالآخرين.

بشكل عام ، قد يكون الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا والذين يعانون من مرض الشريان التاجي أو ارتفاع ضغط الدم أكثر عرضة لخطر النتائج الوخيمة، و يجب على هؤلاء الأشخاص وأي شخص يعاني من ظروف أساسية تزيد من خطر تعرضهم للمضاعفات اتخاذ احتياطات إضافية لتجنب الفيروس.

قد يكون المرضى الذين يعانون من أمراض القلب الخلقية ، وخاصة أولئك الذين لم يتم تصحيح عيوبهم الخلقية جراحيًا ، أكثر عرضة لخطر الإصابة بمضاعفات إذا تأثروا بالفيروس ، حيث تم بالفعل اختراق الدورة الدموية لديهم.

ويتعرض الأشخاص المصابون بمرض الشريان المحيطي (PAD) لخطر متزايد للإصابة بمضاعفات فيروس كورونا لأن العديد من هؤلاء الأشخاص يعانون أيضًا من مرض السكري وأمراض القلب ، وهي من بين الحالات الأساسية الأكثر خطورة التي تؤدي إلى تفاقم نتائج العدوى.

نصائح لمريض القلب للوقاية من كورونا:

1-إذا كنت تعاني من مرض في القلب والأوعية الدموية ، فكن يقظًا بشكل خاص بشأن حماية نفسك من الفيروس .

2-انتبه جيدًا لغسل اليدين ، ولا تلمس وجهك أو عينيك أو أنفك ، وارتدِ قناعًا أو غطاءًا على وجهك للاحتياط، إذا لم يكن لديك مواد البقالة أو الضروريات الأخرى التي يتم توصيلها إليك ، فاتبع نصائح أمان التسوق في البقالة .

ممارسة أسلوب حياة صحي للقلب

3-الحياة في الجائحة مرهقة ، لكن الآن ليس الوقت المناسب لترك العادات الصحية للقلب تنقضي. قد يمنحك التواجد في المنزل الفرصة لإيلاء المزيد من الاهتمام لصحتك.

- حافظ على نشاطك داخل المنزل، إذا كان لديك معدات رياضية ، فاستمر في استخدامها إذا لم يكن الأمر كذلك ، يمكنك ممارسة الرياضة عن طريق المشي في جميع أنحاء المنزل أو الصعود والنزول على الدرج - فقط كن نشيطًا.

-اغتنم هذه الفرصة لتعديل نظامك الغذائي، غيّر عاداتك في الطبخ وتناول وجبات صحية تفيدك على المدى الطويل.

-:تحكم في توترك، يمثل الضغط الإضافي الناجم عن الوباء فرصة لك لتقييم مستويات التوتر لديك وما إذا كانت تقنيات إدارة الإجهاد لديك فعالة.

4:الإقلاع عن التدخين ، قد يكون المدخنون قد قللوا من سعة الرئة ، مما يعرضهم أكثر للخطر. بالإضافة إلى ذلك ، فإن إحضار السيجارة إلى فمك يوفر فرصة لانتقال الفيروس.

5:تناول الأدوية فى مواعيدها المضبوطة واحرص على قياس الضغط باستمرار.