شكرا لقرائتكم خبر عن المقليات واللحوم المصنعة والحلويات تفسد فوائد نظام حمية البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة أمريكية أجراها باحثون بجامعة راش بشيكاغو عن أن اتباع نظام غذائى صحى مثل حمية البحر المتوسط له تأثير إيجابى على الصحة، ولكن لا يعرف الكثير أن تضمين أطعمة غير صحية بهذا النظام الغذائى يؤثر على الفوائد الصحية لهذا النظام، وفقًا لما ذكره موقع "medicalxpress".

من جانبها، أكدت بوجا أجاروال أخصائية التغذية والأستاذة المساعدة بقسم الطب الباطنى بجامعة "راش"، أن تناول نظام غذائى صحى يعتمد على الخضراوات والفاكهة والأسماك والحبوب الكاملة يكون مفيدًا جدًا للصحة خاصة لكبار السن، ولكن إذا تم دمجه مع أطعمة مقلية وحلويات ولحوم حمراء ومصنعة فإن الفوائد التى يحدثها نظام حمية البحر المتوسط تتضائل كثيرًا.

ويعتمد النظام الغذائى لحمية البحر المتوسط على استهلاك نسبة عالية من زيت الزيتون والبقوليات والحبوب غير المكررة بجانب الفاكهة والخضراوات والأسماك واستهلاك معتدل لمنتجات الألبان خاصة الجبن والزبادى، مع استهلاك منخفض لمنتجات اللحوم.

وأجرى الباحثون دراسة على نحو 5 آلاف شخص من كبار السن حول تأثير إقحام أطعمة غير صحية مع نظام غذائى حمية البحر المتوسط، وتوصلوا إلى أن الأشخاص الذين التزموا بتناول الخضراوات والفاكهة والأسماك والحبوب الكاملة فقط دون أطعمة مقلية وحلويات ولحوم المصنعة حققوا استفادة صحية أكبر عن غيرهم من الأشخاص الذين أضافوا تلك الأطعمة غير الصحية.

أوضحت أجاروال أن نظام حمية البحر المتوسط القائم على استهلاك الخضراوات خاصة ذات الأوراق الخضراء والفاكهة والتوت وزيت الزيتون والأسماك كان له تأثير إيجابى كبير على الدماغ والجسم خاصة لكبار السن وحسنت من الوظائف الإدراكية لهم، مؤكدة أن هذا النظام الغذائى يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكر وبعض أنواع السرطان، ولكن بشرط تجنب الأطعمة ذات الطابع الغربى غير الصحية مثل المقليات والحلويات وغيرها.