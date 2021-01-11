شكرا لقرائتكم خبر عن الإفراط فى تناول فيتامين سى يهدد صحتك ويصيبك بالقىء والأرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد تعزيز الجهاز المناعى للجسم من أبرز التحديات التي نواجهها في ظل تفشى الجائحة العالمية، في ظل عدم توافر جرعات لقاحات كورونا التي قد تستغرق شهور عديدة لتناولها وفقا لحملات تطعيم كانت انطلقت منذ ديسمبر الماضى.

ويعد فيتامين سى من أهم المكملات الغذائية التي تسهم في تعزيز مناعة الجسم، وترفع درجة الحصانة لدى جهاز المناعى لتجنب الإصابة من الأمراض، إلا أن الإفراط في تناوله قد ينجم عنه أضرار وآثار جانبية تهدد الصحة العامة، طبقا لتقرير نشر في موقع تايمز أوف إنديا timesofindia.

وكشف التقرير أن الكمية الموضى بتناولها من فيتامين سى تتراوح مابين 65 الى 90 ملى جرام يوميا، حيث تحتوي البرتقالة الواحدة على حوالي 51 مجم من فيتامين سي، وبالتالي فإن استهلاك حبتين برتقالة يوميًا أكثر من كافٍ لتزويدك بجرعة يومية من فيتامين سي.

وحدد التقرير بعض الآثار الجانبية للإفراط في تناول فيتامين سي، فيما يلى:

1. إسهال

2. قيء

3.حرقة في المعدة

4.الغثيان

5.المغص

6.الأرق.

وأوضح التقرير أن الحد الأقصى لاستهلاك فيتامين سي هو 2000 مللى جرام، مما يجعل من الصعب للغاية الإفراط في تناول المغذيات، حيث أنه عند تناول جرعة زائدة ، يمكن أن يظهر الجسم الأعراض التالية.

ويتواجد فيتامين سى في العديد من الفواكة والأطعمة أهمها الجوافة التي تعد واحدة من أغنى مصادر فيتامين" C"، حيث تحتوى ثمرة واحدة فقط منها على أكثر من 200 ملليجرام من فيتامين C، كما يعد البرتقال والكيوى والفلفل الأخضر والليمون والفراولة أبرز الأطعمة الغنية به.