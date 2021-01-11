شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعانى من النسيان.. لديك 3 أطعمة تحارب فقدان الذاكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النسيان مشكلة عصرية تواجه العديد من الأشخاص ليس فقط كبار السن، حيث يعانى البعض من صعوبة فى تذكر أسماء الأشخاص وتواريخ أحداث معينة وأماكن الأشياء وغيرها، ومن المؤكد أن اتباع نظام غذائى صحى وتناول أطعمة ومشروبات ذات فائدة تساعد على تحسين وظائف الجسم بشكل عام من بينها تنشيط الذاكرة، وفقًا لما ذكره موقع ميديكال برس" medicalxpress".

وفقًا للأبحاث التى أجريت على كبار السن خاصة فى سن الثمانينات أثبتت أن هؤلاء الأشخاص يمكنهم امتلاك ذاكرة قوية مثل الشباب، وأن هذا الأمر متوقف على تناول الأطعمة الصحية، وتغيير العادات الغذائية السيئة التى تؤثر سلبًا على الصحة العقلية.

وأشارت دراسة أخرى أجريت بجامعة "هارفارد" إلى أن ضعف الذاكرة ليس سببه فقط تقدم العمر، فهناك أشخاص فى عمر السبعينيات والثمانينيات يمتلكون ذاكرة قوية، ولكن النظام الصحى غير السليم يؤثر سلبًا على الذاكرة.

لديك أهم 3 أطعمة تساعد على تنشيط الذاكرة وتجنب النسيان:

1- البيض

يعتبر البيض مصدرًا غنيًا بالعديد من العناصر الغذائية المهمة لصحة الدماغ ومنها فيتامين ب6 وب12 والفولات والكولين، حيث يساعد الكولين الجسم بانتاج الأسيتيل وهى النواقل العصبية التى تعمل على تنظيم المزاج وتنشيط الذاكرة، ويتركز الكولين بشكل أساسى فى صفار البيض، وأشارت دراسة إلى أن هناك ارتباط بين انخفاض الكولين أو فيتامين ب12 وضعف الأداء الإدراكى للشخص.

2- الخضراوات

ينصح الخبراء بتناول كميات كبيرة من الخضراوات خاصة ذات اللون الأخضر والتى تساعد فى تقليل خطر تضرر الدماغ وتراجع الذاكرى، مثل البروكلى والكرنب والفلفل الرومى والسبانخ، حيث أنها مفيدة جدًا للذاكرة، وأظهرت دراسة أجريت عام 2018 شارك فيها 960 شخصا أن تناول حصة واحدة من الخضروات الورقية مثل السبانخ يوميًا يساعد فى تقليل انخفاض الإدراك المعرفى مع تقدم العمر.

3- المكسرات

تعد المكسرات مصدر مهم لفيتامين هـ، وهو أحد مضادات الأكسدة ويساعد فى تقليل القصور الإدراكى الذى يحدث مع تقدم العمر، حيث أثبتت دراسات أجريت عام 2016 على الفئران أن اللوز يعمل على تنشيط الذاكرة بشكل ملحوظ.