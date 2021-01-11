محمد الفلاح - اليابان تعلن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا

الإثنين 11 يناير 2021

أعلنت وزارة الصحة اليابانية، الأحد، اكتشاف سلالة جديدة لفيروس كورونا المستجد في البلاد، حسب ما نقلت صحيفة "اليابان تايمز".



وقالت الوزارة إن السلالة الجديدة، تشبه جزئيا الطفرات المختلفة المبلغ عنها في المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا.

وأضافت أن أربعة أشخاص مصابون بالطفرة الجديدة، مشيرة إلى أنهم وصلوا من البرازيل.

وكشفت الوزارة أنه من بين الأشخاص الأربعة، رجل في الأربعينيات عانى من صعوبات في التنفس وتم نقله إلى المستشفى، وامرأة في الثلاثين من عمرها تعاني من أعراض عادية مثل الصداع.

وقال المعهد الوطني للأمراض المعدية إنه "لا يوجد دليل في الوقت الحالي على أن الطفرة الجديدة شديدة العدوى".

وأوضح أنه يدرس ما إذا كانت الطفرة تسبب أعراضا شديدة وما إذا كانت مقاومة للقاحات.

وتم اكتشاف السلالة الجديدة من خلال فحص مفصل أجراه المعهد الوطني للأمراض المعدية.

وسجلت اليابان أكثر من 280 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، من بينها 3996 حالة وفاة. أما عدد الحالات التي تماثلت للشفاء فناهز الـ220 ألفا.

طفرات أخرى

وقبل أيام، أعلن رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون اكتشاف "نوع جديد" من فيروس كوفيد-19، قائلا إنه يتميز بسرعة انتشاره بين الناس.

وفي فرنسا أيضا، جرى الإعلان أول أمس الخميس عن اكتشاف سلالة متحورة من كورونا غير السلالة البريطانية.

وتكون بعض الطفرات التي تحدث للفيروسات "صامتة" وليست لها أي وظيفة، لكن البعض الآخر يقوم ببعض التغييرات المهمة في بنية الفيروس.