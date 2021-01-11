كورونا يتفشى.. تونس تدخل مرحلة "اختيار الأحق بالعلاج"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد رئيس وحدة كوفيد بمستشفى شارل نيكول التونسية، هشام بعوينة، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في تونس أكبر من الأرقام المعلنة.

وأوضح "هشام" أن الاختلاف في الأرقام يعود إلى محدودية إمكانيات الجهات الصحية في إجراء التحاليل بما يكشف معدلات العدوى الفعلية.

وقال بوعوينة، في تصريحات رسمية، إٕن الأطباء بوحدات رعاية المصابين بكوفيد-19 باتوا يختارون الأولى بالنقل إلى أسرّة الإنعاش لكثرة المصابين وارتفاع نسبة ذوي الحالات الخطيرة.

وأكد صعوبة موقف المعالجين إنسانيا ومهنيا إزاء عملية الاختيار هذه، ودعا التونسيين إلى عدم متابعة الأرقام والتركيز على الوقاية من العدوى، مع الحفاظ على معنويات إيجابية.





وضمن مجهود الدولة في مكافحة انتشار الوباء، كثف قيس سعيد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اتصالاته مع نظرائه في الدول التي نجحت في ابتكار لقاحات ضد كوفيد-19، بغية حصول تونس عليها، وبالتالي ضمان تمتع الشرائح الأكثر عرضة لخطر العدوى بالتلقيح ضد الفيروس،

كما اقترح على اللجنة العلمية المختصة إعلان مناطق حجر صحي كامل بغية حصر أعداد الإصابات الكبير ضمن نطاق ضيق مغلق وبالتالي كسر حلقات العدوى منعا لمزيد انتشار الوباء.

وستطلق "لجنة القيادة للتلقيح ضد كورونا" ورئيسها مدير معهد "باستور" الدكتور هاشمي الوزير، حملة التلقيح ضد كوفيد- 19.

وقالت اللجنة العلمية لمكافحة الفيروس سابقا اإنها حملة ستشمل 50% من التونسيين بدءا بمسؤولي الدولة والأشخاص الأكثر هشاشة وهم حاملوا الأمراض المزمنة مثل السكري وضغط الدم والقلب والربو.





وأفاد الدكتور قابيل الزاوش بمستشفى الأمراض الصدرية في تونس، لـ"الخليج 365" إن تونس دخلت منعطفا خطيرا في مجابهة فيروس كورونا يذكرنا بما حدث في إيطاليا إثر ظهور الفيروس عام 2020.

وأكد أن الإمكانيات اللوجستية للمستشفيات التونسية أصبحت في حالة عجز تام عن قبول المصابين، مما ينبئ بكارثة صحية غير مسبوقة في البلاد.

وكانت تونس عرفت موجة ثانية من فيروس كورونا على إثر فتح الحدود في 27 مارس/آذار المنقضي، بعد وصولها في التحكم في الفيروس خلال أشهر مايو/أيار وأبريل/نيسان إلى تسجيل (صفر حالة).

وتفيد آخر إحصائيات محدثة لوزارة الصحة التونسية وجود 157الف حالة إصابة بكورونا، وبلغ العدد الإجمالي 5153 حالة وفاة.