شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو مرض النوم القهري وهل شعورك بالإرهاق علامة على إصابتك بالخدار؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشعر الجميع بالتعب أو الإرهاق بشكل غير عادي في بعض الأحيان، وهذا طبيعى لكن هل يمكن أن يكون نقص الطاقة والشعور بالتعب لديك علامة على إصابتك بمرض الخدار أو النوم القهري، في هذا التقرير نتعرف على مرض الخدار والفرق بينه وبين الإرهاق الطبيعي، وفقاً لموقع "كليفيلاند كلينيك".

ما هو نقص الطاقة أو الإرهاق ؟

الإرهاق هو نقص في الطاقة الجسدية أو العقلية ولا يشكو الأشخاص المصابون بالتعب عادةً من النعاس المفرط أثناء النهار ولكن عندما ينامون أو يرتاحون، غالبًا ما يفشلون في زيادة مستويات الطاقة لديهم.

ويواجهون صعوبة في البقاء نشطاء، كما قد يواجهون صعوبة في الاستمرار في عمل نشاط معين فضلا عن مشاكل في الذاكرة والمزاج.

ما هو مرض النوم القهري أو الخدار؟

الخدار هو اضطراب في التحكم في النوم والاستيقاظ - فالنوم يتطفل على وقت اليقظة واليقظة تدخل في وقت النوم وهناك علامات محددة تشير إلى الخدار:

-نعاس مفرط أثناء النهار: لا يستطيع العديد من المصابين بداء الخدار البقاء مستيقظين ومنتبهين خلال النهار وهناك أوقات يكون لديهم فيها حاجة لا يمكن كبتها للنوم ، أو فترات نوم غير مقصودة يكون هذا أكثر شدة في بعض الأحيان ومن المرجح أن يحدث عندما تكون مستقرًا أو في موقف ممل أو رتيب، مثل عندما تشاهد التلفزيون أو تقود سيارة.

-الهلوسة: يعاني بعض الأشخاص من هلوسات بصرية أو لمسية أو سمعية واضحة ، ومخيفة في كثير من الأحيان ، أثناء نومهم ، ويشار إليها باسم الهلوسة التنويمية.

-شلل النوم: بعض الناس يكونون غير قادرين تمامًا على الحركة لمدة دقيقة أو دقيقتين بعد الاستيقاظ أو قبل النوم مباشرة.

-فقدان مفاجئ لتوتر العضلات أو الجمدة هي فقدان مفاجئ لتوتر العضلات مما يجعلك ضعيفًا في رد الفعل تجاه المشاعر القوية، وخاصة الضحك والإثارة. غالبًا ما يؤثر ضعف العضلات على أجزاء من الجسم فقط - غالبًا الوجه والعنق والركبتين ومن المحتمل ألا تفقد وعيك ، ولكن غالبًا ما تكون غير قادر على الاستجابة مؤقتًا. لا يعاني كل شخص مصاب بالخدار من الجمدة.

يستيقظ معظم الناس منتعشين بعد النوم، لكنهم يبدأون في الشعور بالنعاس مرة أخرى وقد يساعدك البقاء نشيطًا على مقاومة الرغبة في النوم.

أسباب الإرهاق

غالبًا ما يكون هناك سبب أساسي للإرهاق فيما يلي بعض الاحتمالات:

-الآثار الجانبية للدواء.

-الاكتئاب أو القلق.

--مرض الغدة الدرقية.

-أمراض الروماتيزم.

-السرطانات.

-أمراض القلب والرئة.

أسباب الخدار

السبب الدقيق غير مؤكد، ولكن قد يتعلق بفقدان إشارات الأوركسين لبعض الأشخاص (Orexin هو ناقل عصبي يساعد على تنظيم نومك وحالات اليقظة) يقوم ما تحت المهاد في الدماغ بإفراز الأوركسين للمساعدة في تحفيز مناطق الدماغ الأخرى للمساعدة في إبقائك مستيقظًا إذا لم يكن هناك ما يكفي من الأوركسين ، فإن أنماط النوم والاستيقاظ الطبيعية تتلاشى أحيانًا.

تشمل الأسباب المحتملة الأخرى للخدار ما يلي:

-عوامل وراثية.

-استجابة مناعية ذاتية.

-آفات دماغية نادرة من أورام أو سكتات دماغية.

كيف يتم علاج هذه الحالات؟

إذا لم يتم العثور على السبب الرئيسي، فقد يوصي مقدم الرعاية الصحية الخاص بك بما يلي:

-العلاج السلوكي المعرفي ويساعدك على التحكم في الأعراض وتغيير السلوك الذي قد يجعل حالتك أسوأ.

-العلاج التدريبي المتدرج بدءًا من النشاط منخفض الكثافة مثل المشي أو التمدد.

من المحتمل أن يوصي مقدم الرعاية الصحية الخاص بك بدراسة النوم، وتشجيع التغييرات في السلوك ، مثل القيلولة الاستراتيجية وتناول الكافيين ومع ذلك ، قد تحتاج إلى الأدوية الموصوفة للمساعدة في البقاء مستيقظًا أثناء النهار أو تحسين نوعية النوم في الليل.