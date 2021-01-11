شكرا لقرائتكم خبر عن ما مدى قدرة اختبارات كورونا الحالية على اكتشاف السلالة الجديدة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زادت السلالة الجديدة لفيروس كورونا التي ظهرت في بريطانيا في البداية، من القلق والخوف بشأن تحور الفيروس، وكشف العلماء أن اختبارات RT PCR الحالية يمكنها اكتشاف المتغير المتحور وليس هناك فرصة لحدوث خطأ، ويتضمن اختبار RT PCR القياسي لكورونا البحث عن أي جزء من الأجزاء الثلاثة من تسلسل الجينوم الفيروسي.

ووفقاً لموقع "تايمز ناو نيوز" يخطط الباحثون أيضًا لإجراء تجارب معملية لمحاولة تحديد تأثيرات جميع الطفرات على الاختبارات، وتحتوي معظم اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) التجارية على أهداف متعددة حيث تكتشف الفيروس حتى إذا أثرت طفرة على أحد الأهداف، فإن أهداف تفاعل البوليميراز المتسلسل الأخرى ستظل تعمل.

دقة الاختبارات التشخيصية للسلالة الجديدة

الغالبية العظمى من الاختبارات يجب ألا تتأثر قدرتها على اكتشاف هذه السلالة المحددة من SARS-CoV-2 وتكشف اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) عن أجزاء من بروتين ارتفاع الفيروس، وتحديداً ثلاثة بروتينات في فيروس كورونا الأصلي.

ومع ذلك، ستختبر إيجابية فقط لاثنين من البروتينات في المتغير الجديد ويعد التسلسل الجيني طريقة أكثر موثوقية لمعرفة ما إذا كان شخص ما مصابًا بالمتغير ولكنه يتطلب عملاً مختبريًا متطورًا يكون أكثر استنفادًا للوقت والتكلفة.

من أجل الحد من التأثير على قدرات الكشف في البلدان، يوصى أيضًا باتباع نهج يستخدم فحوصات مختلفة في الاختبارات المتوازية أو متعددة الإرسال التي تستهدف الجينات الفيروسية المختلفة للسماح باكتشاف المتغيرات الناشئة المحتملة.

وتعتبر الكواشف التشخيصية الفعالة والحساسة والموثوقة ذات أهمية قصوى لمكافحة جائحة كورونا المستمر، تكشف بعض اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) عن جزء من جين البروتين الشائك الذي تم الإبلاغ مؤخرًا عن تحوره.

وقد أثر ذلك على قدرة بعض الفحوصات على اكتشاف الفيروس تعرف المختبرات الجينات التي تستهدفها اختباراتها وتتوخى الحذر بشأن التحقق من أداء الاختبار.

و تكشف اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) بشكل عام عن أكثر من هدف جيني واحد ، لذا فإن حدوث طفرة في بروتين السنبلة لن تؤثر على اكتشاف أهداف الجينات الفيروسية الأخرى ، مما يقلل من خطر الإبلاغ عن نتيجة سلبية خاطئة.