شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتغير الأجسام المضادة لـ فيروس كورونا بمرور الوقت لدى المرضى المتعافين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في دراسة جديدة كشف الباحثون في الأرجنتين، عن اتجاهات الأجسام المضادة للمتعافين من فيروس كورونا على مدى 34 أسبوعًا من البلازما التي تم جمعها من 151 بالغًا تعافوا من المرض، وقاموا بنشر نتائجهم في موقع ما قبل الطباعة medRxiv .

وقام المؤلفون بقياس مستويات الأجسام المضادة الكلية، والأجسام المضادة IgM و IgA ، ثم قاموا بتقييم قدرة تحييد الأجسام المضادة باستخدام اختبار المنافسة، وتضمنت الدراسة ما مجموعه 676 عينة لفترة تصل إلى 22 أسبوعًا بعد ظهور الأعراض و 148 عينة إضافية حتى 34 أسبوعًا بعد ظهور الأعراض.

ووجدوا أن جميع العينات التي تم جمعها قبل 5 أسابيع من ظهور الأعراض تحتوي على أجسام مضادة IgG، وانخفضت قليلاً فقط مع مرور الوقت، كما شوهدت الأجسام المضادة IgA و IgM فقط في حوالي 70 إلى 75٪ من العينات وانخفضت تدريجياً بمرور الوقت.

وتفاوتت مستويات الأجسام المضادة بأكثر من 100 ضعف بين المتبرعين بالبلازما ، مع وجود مستويات أعلى في المرضى في المستشفى والرجال مقارنة بالإناث.

وحتى 22 أسبوعًا ، انخفضت مستويات الأجسام المضادة IgG بشكل مطرد وكان متوسط ​​عمر النصف لديهم 62 و 50 يومًا للبروتين المضاد للنيوكليوكابسيد المضاد لـ RBD ، على التوالي.

ويتم إنتاج الأجسام المضادة على مدى فترة طويلة من خلال خلايا البلازما وخلايا الذاكرة طويلة العمر، والتي يمكن أن تستمر طوال العمر. من خلال الدراسة المستمرة ، يمكن تحديد ما إذا كانت الأجسام المضادة لـ كورونا طويلة العمر ، على غرار تلك الموجودة في سارس ، والتي يمكن اكتشافها حتى بعد ثلاث سنوات.

فى محاولة للبحث عن لغز الأجسام المضادة فى مرضى كورونا، درس الباحثون من الأرجنتين بلازما النقاهة من مرضى فيروس كورونا من خلال جمع عينات 34 أسبوعًا بعد الشفاء، ووجدوا أن الأجسام المضادة IgG تنخفض تدريجيًا مع متوسط ​​عمر يبلغ حوالي 60 يومًا.

وتعد إحدى طرق مكافحة فيروس كورونا، عن طريق نقل بلازما النقاهة، التي يتم جمعها من الأشخاص الذين تعافوا من العدوى، ومع ذلك ، يبدو أن تأثيرها في المرضى المصابين بأمراض خطيرة محدود، حيث تعتبر بلازما النقاهة الأكثر فاعلية هي التي تحتوي على الأجسام المضادة الأكثر تحييدًا لـ الفيروس.

ووفقا لتقرير موقع ميديكال " medical"، يطور جميع مرضى كورونا تقريبًا أجسامًا مضادة IgG و IgM و IgA لبروتين الفيروس، وتختلف مستويات الأجسام المضادة تبعًا لشدة المرض ومدته.



تغير الاجسام المضادة بمرور الوقت

وأفادت الدراسات أنه يمكن اكتشاف الأجسام المضادة لمدة تصل إلى 8 أشهر بعد الشفاء، كما أفادت دراسات أخرى أنه يمكن اكتشاف الأجسام المضادة في غضون أسبوع إلى ثلاثة أسابيع بعد ظهور الأعراض.

ومع ذلك ، هناك القليل من المعلومات حول كيفية تغير مستويات الأجسام المضادة على مدار فترة زمنية أطول، وأبلغت بعض الدراسات طويلة المدى عن انخفاض طفيف في مستويات الأجسام المضادة IgG على مدى ثمانية أشهر ، بينما شهد البعض الآخر انخفاضًا سريعًا في مستويات أنواع الاجسام المضادة IgM و IgA بعد شهر من ظهور الأعراض.