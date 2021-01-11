شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثة أرباع المتعافين من كورونا يعانون ضعف العضلات بعد 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة نشرت في مجلة ذا لانسيت The Lancet Journal عن أن أكثر من ثلاثة أرباع مرضى كورونا في المستشفى لديهم عرض واحد على الأقل مستمر بعد 6 أشهر من الإصابة بالفيروس، وقد نظر البحث في الآثار طويلة المدى لعدوى فيروس كورونا الجديد في 1733 مريضًا تم تشخيصهم لأول مرة في ووهان بالصين بين يناير ومايو وتبع ذلك في يونيو وسبتمبر.

وفي الدراسة، أجرى العلماء، من مستشفى جين يين تان في الصين، مقابلات مع المرضى وجهًا لوجه باستخدام استبيانات لتقييم أعراضهم ونوعية الحياة المتعلقة بالصحة.

كما خضع المرضى الذين خرجوا من المستشفى لفحوصات جسدية واختبارات معملية واختبار مشي لمدة ست دقائق لقياس مستويات التحمل لديهم.

كما خضع ما يقرب من 400 مريض لمزيد من الاختبارات، بما في ذلك تقييم وظائف الرئة، وتلقى 94 مريضًا تم تسجيل مستويات الأجسام المضادة لديهم في الدم في ذروة الإصابة اختبار متابعة.

وفقًا للعلماء، كان أكثر الأعراض شيوعًا هو ضعف العضلات (63% من الحالات)، حيث يعاني المرضى أيضًا في كثير من الأحيان من صعوبات في النوم (26 %) وأوضحوا إن القلق أو الاكتئاب تم الإبلاغ عنه بين 23 % من المرضى.

وأشارت الدراسة إلى أن المرضى في المستشفى الذين يعانون من مرض شديد في كثير من الأحيان يعانون من ضعف في وظائف الرئة وتشوهات تم اكتشافها في تصوير الصدر - والتي يعتقد العلماء أنها قد تشير إلى تلف الأعضاء بعد 6 أشهر من ظهور الأعراض.

نظرًا لأنه تم إجراء عدد قليل جدًا من دراسات المتابعة على المرضى المتعافين حتى الآن، قال العلماء إنه لا يُعرف سوى القليل عن الآثار الصحية طويلة المدى لفيروس كورونا.

وأضافوا أن تلك التي تم إجراؤها نظرت فقط في عدد صغير من الحالات خلال فترة متابعة قصيرة.

وقال المؤلف المشارك في الدراسة بين كاو ، من المركز الوطني لطب الجهاز التنفسي بمستشفى الصداقة الصينية اليابانية في الصين: "يشير تحليلنا إلى أن معظم المرضى يستمرون في التعايش مع بعض تأثيرات الفيروس على الأقل بعد مغادرة المستشفى، ويسلط الضوء على الحاجة إلى رعاية ما بعد الخروج، خاصة لأولئك الذين يعانون من التهابات شديدة". وقال كاو: "يؤكد عملنا أيضًا على أهمية إجراء دراسات متابعة أطول في عدد أكبر من السكان من أجل فهم النطاق الكامل للتأثيرات التي يمكن أن يحدثها COVID-19 على الناس".

وجد العلماء أن 76 % من المرضى أبلغوا عن عرض واحد على الأقل من الأعراض المستمرة أثناء اختبارات المتابعة.

وعادة ما يعاني المرضى المصابون بمرض شديد من ضعف وظائف الرئة ، حيث يعاني 56 % من أولئك الذين يحتاجون إلى دعم التهوية من انخفاض تدفق الأكسجين من الرئتين إلى مجرى الدم.

بالنسبة للمرضى الذين يحتاجون إلى علاج بالأكسجين التكميلي وأولئك الذين لم يحتاجوا إلى علاج بالأكسجين ، قال الباحثون إن الأرقام كانت 29 و 22 % على التوالي.

وفقًا للدراسة ، كان أداء المرضى الذين يعانون من مرض أكثر حدة أسوأ في اختبار المشي لمدة ست دقائق.

وقال العلماء إن 13 % من المرضى الذين كانت وظائف الكلى لديهم طبيعية أثناء وجودهم في المستشفى يعانون من انخفاض في وظائف الكلى أثناء المتابعة.

نظرًا للطريقة التي تم بها تحليل البيانات، قال الباحثون إنه لم يكن من الممكن تحديد ما إذا كانت الأعراض المبلغ عنها أثناء المتابعة مستمرة بعد الإصابة ، أو تفاقمت بعد الشفاء ، أو حدثت بعد الخروج من المستشفى ويعتقد العلماء أن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لمقارنة الاختلافات في النتائج بين المرضى بالمستشفيات ومرضى العيادات الخارجية.