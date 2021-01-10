السعودية ترصد انحسار إصابات كورونا بنسبة 98%

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السعودية أنها ضمن قائمة الدول التي ترصد المزيد من الاستقرار والانحسار لأعداد حالات كورونا الجديدة.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي, أن الحالات المؤكدة للفيروس تواصل الانخفاض بنسبة 98%.



وأوضح متحدث وزارة الصحة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، الأحد، أن الجرعات المعطاة للقاح بلغت حتى الآن 178,337 جرعة, مُذكّراً الجميع بأن الفئات التي لها أولوية وضعت بناءً على مخاطر معينة، ثم تتسع قائمة أفراد المجتمع لتشمل الجميع.

ونوه بما حققته المملكة من أمور مهمة في مكافحة هذا الوباء، مما جعلها في مصاف أفضل الدول في مقاومته.

وشدّد على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمن تلقوا الجرعة سواء الأولى أو الثانية، موضحاً أن المناعة تصل إلى أعلى مستوياتها بعد الجرعة الثانية بأسبوعين.

وأشار إلى أن الجائحة مستمرة في العالم ولاتزال تسجل العديد من الحالات الجديدة والمؤكدة, بخاصة في القارتين الأمريكيتين الشمالية والجنوبية وبشكل ملحوظ غرب أوروبا وجنوب أفريقيا وفي أماكن متفرقة من جنوب وشرق آسيا.

وأكد ‏متحدث وزارة الصحة السعودية أنه لم يُرصد أي مشاكل صحية لمن تلقّوا اللقاح, مفيداً أن الانحسار أهم من اندثار الفيروس، والوصول إلى الانحسار يتطلب تجاوز المجتمع نسبة مئوية مهمة من أفراده بحصولهم على اللقاح.

وقال: "إننا أمام مراحل مهمة حققنا فيها نجاحات سابقة ونجاحات حالية ونجاحات ستتحقق مستقبلاً باللقاحات، ومراكز تقديم اللقاحات تقوم بواجباتها حالياً".

وتابع أن المناعة التي تحصل بالإصابة بالمرض ليست كتلك التي تحصل من خلال أخذ اللقاح؛ لأنه من خلال اللقاح هناك دراسات علمية وأبحاث متابعة للحالات، واللقاح آمن، عكس الإصابة التي تكون فيها حالات حرجة.

وأعلن العبدالعالي تسجيل 117 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (363809) حالات ، من بينها (1970) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (309) حالات حرجة.

وأشار إلى أن عدد المتعافين في المملكة وصل إلى (355548) حالة بإضافة (166) حالة تعافٍ جديدة, كما بلغ عدد الوفيات (6291) حالة، بإضافة (5) حالات وفاة جديدة.