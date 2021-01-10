بريطانيا تجمع مليار دولار لتوزيع لقاح كورونا في 92 دولة نامية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - جمعت المملكة المتحدة من حلفائها مليار دولار أمريكي من أجل مساعدة "الدول المعرضة" للحصول على اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة الخارجية البريطانية، الأحد، أن هذا المبلغ الذي تم جمعه بشكل أساسي من كندا وألمانيا واليابان وأضافت إليه لندن 548 مليون جنيه إسترليني بعدما وعدت بتقديم جنيه إسترليني مقابل كل 4 دولارات يتم جمعها.



وأضافت أن هذا المبلغ "سيسمح بتوزيع مليار جرعة من اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد في 92 دولة نامية هذه السنة".

وقال وزير الخارجية دومينيك راب "سنكون بمأمن من هذا الفيروس حين نصبح جميعا بمأمن، لذلك نركز جهودنا على حل عالمي لمشكلة عالمية".

وتابع "من الطبيعي بمناسبة الذكرى الـ75 لإنشاء الأمم المتحدة أن تقوم المملكة المتحدة بمبادرة لدى حلفائها من أجل وضع مليار جرعة من اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد في متناول الدول المعرضة".

وصدر الإعلان بالفعل في اليوم الأول من زيارة افتراضية يقوم بها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس إلى المملكة المتحدة وتستمر 3 أيام للاحتفال بذكرى قيام الأمم المتحدة التي عقدت أول اجتماع لها في لندن.

واعتبر جوتيريس في خطاب ألقاه، الأحد، ضمن احتفال افتراضي أن العالم "يعيش مرحلة (مماثلة لما عاشه) العام 1945"، لكنه يخوض هذه المرة حربا "ضد فيروس".

وقال "لقد كشف الوباء مكامن الضعف العميقة في عالمنا"، مؤكدا أنه مأساة إنسانية لكنه أيضا فرصة لتعزيز التعاون العالمي في موضوعات عدة.

وأضاف "أظهرت الأشهر الماضية أن تحولات هائلة يمكن تحقيقها حين تتوافر إرادة سياسية وتفاهم على الطريق الواجب سلوكه".

ويعقد جوتيريسالإثنين اجتماعا مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ودومينيك راب وألوك شارما رئيس قمة المناخ "كوب26" التي تنظمها المملكة المتحدة هذه السنة في جلاسكو.

كما يشارك جوتيريس الإثنين مع بوريس جونسون في "قمة كوكب واحد" التي تنظمها فرنسا لإحياء دبلوماسية خضراء شلها وباء "كوفيد-19".