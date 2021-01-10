إسرائيل تواجه كورونا بـ170 ألف جرعة لقاح يوميا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إنه يريد تسريع حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في بلاده إلى 170 ألف جرعة يوميا.

وذكر نتنياهو، الذى كان يشير خلفه إلى طائرة شحن تقف على مدرج الطائرات حيث تم تفريغها من شحنتها التى تضم لقاحات مضادة لفيروس كورونا: "هذا يوم عظيم لدولة إسرائيل".



وأوضح نتنياهو أنه تم تطعيم أكثر من 72% من الإسرائيليين الذين تتراوح أعمارهم بين 60 عاما فأكثر بالفعل.

وأشار إلى أن شحنة ضخمة أخرى من اللقاح ستصل، الأحد المقبل، وحينها ستتمكن الشريحة التالية من السكان ممن تبلغ أعمارهم 50 عاما فأكثر، من الحصول على اللقاح.

وتابع نتنياهو أنه يسعى جاهدا لتطعيم جميع الإسرائيليين الذين تبلغ أعمارهم 17 عاما أو أكثر بحلول أواخر آذار/مارس المقبل.