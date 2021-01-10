أطعمة يجب تناولها على معدة فارغة.. تعرف عليها

كتبت أسماء لمنور في الأحد 10 يناير 2021 10:21 مساءً - يعد النظام الصحي والمتوازن أمرا ضروريا لتعزيز طاقة الجسم وإعطائه القدرة الكاملة للقيام بالأنشطة اليومية المختلفة.

يعتبر اتباع أسلوب حياة نشط أمرا ضروريا للحفاظ على صحة الجسم والعقل، وهو ما يدعو إلى إدراج 6 أطعمة على قائمة الطعام، يفضل تناولها على معدة فارغة؛ لزيادة قدرة الجسم على التحمل وتعزيز طاقته.

ويأتي في مقدمة هذه الأطعمة، الزبادي؛ لاحتوائه على الكالسيوم والبروتين.

ويعتبر الزبادي مهدئا للمعدة ويعمل على تسهيل عملية الهضم، فهو طعام رائع قبل التمرين أو حتى على معدة فارغة، حيثُ يمكن أن تمنح إضافة بعض الفاكهة إلى الزبادي دفعة إضافية من التغذية والقدرة على التحمل وتعزيز الطاقة.

الموز

يُعد الموز، الذي هو أحد الأطعمة التي يحبها معظم الناس، بصرف النظر عن أعمارهم، من أفضل الأطعمة لزيادة القدرة على التحمل، حيثُ إنه غني بالكربوهيدرات ويحتوي أيضا على سكر ونشا طبيعيين؛ مما يمنح الطاقة طوال اليوم.

الشوفان

الشوفان من أكثر الأطعمة الصحية، التي يمكن بدء اليوم فيها، فهو يحتوي على مزيج من الكربوهيدرات بطيئة الاحتراق والمعادن والألياف، التي تمثل وقودا ممتازا للجسم، فالألياف الموجودة في الشوفان تساعد في خفض نسبة الكوليسترول الضار؛ وبالتالي تساعد في تنظيم ضغط الدم.

البيض

يمكن الحصول على إفطار خفيف عبر تناول البيض الكامل ”البياض مع الصفار“، فهو من الأطعمة سهلة الهضم وقليلة السعرات الحرارية، كما أنه غني بالدهون الصحية، التي لا ترفع مستوى الكوليسترول في الدم.

ويحتوي صفار البيض على البروتين والأحماض الأمينية والدهون الصحية، التي تعطي شعورا بالشبع لفترة طويلة، ولكن بشرط تناول البيض المسلوق بدلا عن المقلي بالزيوت، التي ستكون ثقيلة جدا على المعدة.

زبدة الفول السوداني

زبدة الفول السوداني هي واحدة من أساسيات الإفطار، التي لا يمكن تفويتها، حيثُ يمكن تناولها مع شريحة من الخبز متعدد الحبوب كأول شيء في الصباح.

وتحتوي على الدهون والبروتينات الصحية، التي يمكن أن تمنح شعورا بالشبع، مع زيادة القدرة على التحمل في لمح البصر.

اللوز

اللوز عبارة عن مكسرات كثيفة العناصر الغذائية، التي لا تساعد فقط في زيادة التمثيل الغذائي، ولكن أيضا في تحسين القدرة على التحمل، ولا يمكن إنكار أن اللوز هو مصدر قوة للدهون الصحية، التي لا يمكن تجاهلها.