صحة ورشاقة

البنجر صديق للمعدة والكبد

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محمد الفلاح - الأحد 10 يناير 2021

أفادت مجلة «فرويندين» الألمانية أن البنجر يعد صديقاً للمعدة والكبد؛ حيث إنه غني بالألياف الغذائية، التي تتمتع بتأثير إيجابي على عملية الهضم. ويسهم تناول طبق صغير من البنجر يومياً في الحد من خطر الإصابة بالإمساك والبواسير.

 

 

وأضافت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن البنجر يزخر أيضاً بمادة البيتايين، التي تسهم في الحد من تجمع الدهون بالكبد، مما يعمل على تحسين وظيفة الكبد.

 

وبالإضافة إلى ذلك، يحتوي البنجر على النترات، التي تعمل على تحسين سريان الدم في الجسم، مما يسهم في خفض ضغط الدم المرتفع، ومن ثم الوقاية من أمراض القلب والشرايين. ووفقاً لإحدى الدراسات، فإن تناول كوب من عصير البنجر يومياً يساعد على خفض ضغط الدم المرتفع.

 

من ناحية أخرى، يعد البنجر منجماً للمعادن والفيتامينات، مثل الحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم وفيتامين «ب».

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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