شكرا لقرائتكم خبر عن خبير فيروسات بريطانى: القضاء على كورونا صعب وستكون هناك حاجة للقاح كل عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر البروفيسور دينان بيلاي أستاذ علم الفيروسات في جامعة كاليفورنيا، عضو "المجموعة الاستشارية العلمية للطوارىء" Sage، وهي هيئة مستقلّة ومؤثّرة في المملكة المتّحدة، من أن فيروس كورونا، قد لا يتم القضاء عليه أبدًا مضيفا: سنحتاج إلى لقاحات معززة كل عام، وقال البروفيسوربيلاي إنه ما لم يتم تلقيح العالم بأسره بفيروس كورونا "سيبقى الفيروس معنا ".



فيروس كورونا ولقاح كل عام

وأضاف أستاذ علم الفيروسات البريطانى وفقا لتقرير جريدة ميرور البريطانية " mirror، أن مناعة القطيع من غير المرجح أن تحدث، قائلا: "إنها تستند إلى فكرة أنه إذا تم تطعيمك فلن يكون من الممكن أن تصاب بالعدوى وبالتالي لم يعد بإمكانك نقلها إلى شخص آخر".

واستكمل: "ما لم يتضح بعد هو الدرجة التي تحميك بها اللقاحات من الإصابة بدون أعراض وبالتالي من نقلها إلى الآخرين، وقال إن فيروسات كورونا الأخرى أظهرت إمكانية إصابة الناس مرة أخرى بعد عام أو عامين من الإصابة الأولى.

وتابع: "لذا فإن الاحتمال في وجه نظرى هو أنه لن يتم القضاء على هذا الفيروس ، وربما نحتاج إلى لقاح معزز كل عام".

من جهة أخرى قال الدكتور مارك رايان، رئيس برنامج الطوارئ لمنظمة الصحة العالمية، إن فيروس كورونا سيكون "مستوطناً" مشيرا إلى أنه "إذا كان هناك شيء واحد علينا أن نأخذه من هذا الوباء، مع كل المأساة والخسائر، فهو أننا بحاجة إلى العمل معًا".