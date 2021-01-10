شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج .. كل ما تريد معرفته عن داء الزهايمر المبكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى الغالب يعتبر مرض الزهايمر من أمراض الشيخوخة التى يصاب بها كبار السن ولكن هناك ما يسمى بداء الزهايمر المبكر، ويشعر معظم الأشخاص المصابين بداء الزهايمر المبكر بأعراض المرض عندما تتراوح أعمارهم بين 30 و60 عامًا، وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم الخليج 365 كل ما تريد معرفته عن داء الزهايمر المبكر وفقا لما ذكره موقع mayoclinic وهى:

س:ما هى أسباب الإصابة بداء الزهايمر المبكر؟

معظم المصابين بداء الزهايمر المبكر لديهم الشكل الأكثر شيوعًا للمرض، المعروف باسم الزهايمر المتقطع، لا ينتج هذا النوع عن الجينات الوراثية، ولا يعرف الخبراء سبب إصابة هؤلاء الأشخاص بالمرض في سن أصغر من الآخرين.

ولكن غيرهم من مرضى الزهايمر المبكر يكونون مصابين بنوع من المرض معروف باسم داء الزهايمر العائلي. ويرجح أن يكون أحد أبويهم أو أحد أجدادهم قد أصيب بداء الزهايمر في سن مبكرة أيضًا.

يرتبط داء الزهايمر المبكر الذي يورث في العائلات بثلاثة جينات — وهي APP وPSEN 1 وPSEN 2 — ويختلف ذلك عن الجين APOE الذي قد يزيد خطر إصابتك بداء الزهايمر بصفة عامة.

توجد هذه الجينات الثلاثة معًا في أقل من 1% من جميع الأشخاص المصابين بداء الزهايمر ولكن في حوالي 11% من الأشخاص المصابين بداء الزهايمر المبكر، إن كنت مصابًا بطفرة وراثية في واحد من هذه الجينات الثلاثة، فقد تصاب بداء الزهايمر قبل سن 65 عامًا.

س:كيف يؤثر داء الزهايمر المبكر على الحياة؟

يؤثر داء ألزهايمر تأثيرًا كبيرًا على أي مرحلة عمرية، لكن الأشخاص المصابين بداء ألزهايمر المبكر يواجهون بعض التحديات الفريدة من نوعها.

وربما يواجهون مواقف محرجة والأفكار النمطية الشائعة عن المرض وبسبب صغر سنهم، قد يجد الأشخاص المصابون بداء ألزهايمر المبكر أن الآخرين لا يصدقون إصابتهم بالمرض أو يشككون في تشخيص إصابتهم به.

وقد يفقد الأشخاص المصابون بداء ألزهايمر المبكر علاقاتهم الاجتماعية أو وظائفهم نتيجة هذا الفهم الخاطئ الشائع بدلًا من اعتبارهم مرضى أو عاجزين، وقد يواجهون أيضًا فقدانًا لمصدر دخلهم بسبب تشخيصهم بهذا المرض في أثناء العمل.

س:كيفية التعايش مع داء ألزهايمر المبكر؟

1:إذا شعرت بالإرهاق، ففكر في تقليل ساعات العمل أو فكر في الحصول على إجازة.

2:استمر في المشاركة في أكبر عدد ممكن من الأنشطة التي تستمتع بها ، وقم بالتكيف حسب الضرورة،أو اعثر على أنشطة جديدة يمكنك الاستمتاع بها.

3:احتفظ بسجل مكتوب أو مرئي أو صوتي لأفكارك ومشاعرك وتجاربك .

4:تحدَّث مع مخطِّط مالي ومحامٍ لمساعدتك في التخطيط لاحتياجاتك المالية المستقبلية.